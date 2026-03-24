Дрон прямує у напрямку Львова, – Садовий

Російська масована атака 24 березня продовжилась й в день. Є загроза ударів ворожих БпЛА для Львова.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Що відомо про загрозу для Львова?

Російська армія масовано атакувала Україну різними видами повітряних цілей у ніч проти 24 березня. Велика кількість БпЛА, за даними Повітряних сил ЗСУ, досі перебуває у небі над Україною.

Повітряну тривогу на Львівщині, зокрема Львівському районі, оголосили близько 15:35. Вже за пів години Андрій Садовий попередив про рух безпілотника до міста.

Повідомляють про ворожий дрон у напрямку Львова,

– написав Садовий.

Близько 16:17 очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про підвищену загрозу для Сихова. За кілька хвилин у місті прогриміли вибухи.

Працює ППО! Не знімайте на відео,

– закликав мер Львова.

Ще один безпілотник летить у напрямку міста, повідомив Садовий о 16:35

Також місцева влада наголошує на тому, що варто перебувати в укритті під час повітряної тривоги.

Які наслідки атаки на Львів?