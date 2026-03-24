Дрон прямує у напрямку Львова, – Садовий
- Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про рух ворожих дронів у напрямку Львова під час російської атаки 24 березня.
- В місті прогриміли вибухи.
Російська масована атака 24 березня продовжилась й в день. Є загроза ударів ворожих БпЛА для Львова.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
Дивіться також У центрі Львова стався приліт БпЛА
Що відомо про загрозу для Львова?
Російська армія масовано атакувала Україну різними видами повітряних цілей у ніч проти 24 березня. Велика кількість БпЛА, за даними Повітряних сил ЗСУ, досі перебуває у небі над Україною.
Повітряну тривогу на Львівщині, зокрема Львівському районі, оголосили близько 15:35. Вже за пів години Андрій Садовий попередив про рух безпілотника до міста.
Повідомляють про ворожий дрон у напрямку Львова,
– написав Садовий.
Близько 16:17 очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про підвищену загрозу для Сихова. За кілька хвилин у місті прогриміли вибухи.
Працює ППО! Не знімайте на відео,
– закликав мер Львова.
Ще один безпілотник летить у напрямку міста, повідомив Садовий о 16:35
Також місцева влада наголошує на тому, що варто перебувати в укритті під час повітряної тривоги.
Які наслідки атаки на Львів?
У Львівській ОВА повідомили про приліт дрона у центрі Львова. Попередньо, внаслідок атаки пошкоджено об'єкт, що є спадщиною ЮНЕСКО.
Для міста залишається висока загроза ударів дронів.