Поїзд Перемишль – Київ зіткнувся з фурою у Львівській області

У Львівській області сталася аварія на залізничному переїзді – вантажівка зіткнулася з пасажирським поїздом. На щастя, ніхто не постраждав.

Про інцидент повідомили в "Укрзалізниці".

Що відомо про аварію за участі вантажівки у Львівській області?

ДТП трапилася 21 квітня на регульованому переїзді в одному з населених пунктів Львівського району. За попередніми даними, водій вантажного автомобіля проігнорував світлову та звукову сигналізацію і виїхав на колію, де відбулося зіткнення з локомотивом поїзда №64 "Перемишль – Київ".

Унаслідок аварії ніхто не постраждав, також не зафіксовано пошкоджень рухомого складу. Водій вантажівки після зіткнення залишив місце події.

Правоохоронці уточнюють, що аварія сталася близько 14:20 у селі Мшана. У ній брали участь електропоїзд міжнародного сполучення та вантажівка MAN, якою керував 48-річний чоловік.

Наразі поліція з’ясовує всі обставини інциденту та вирішує питання щодо його правової кваліфікації. В "Укрзалізниці" вкотре закликали водіїв не ігнорувати сигнали на переїздах і дотримуватися правил безпеки.

