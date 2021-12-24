У генконсульство Росії у Львові кинули "коктейль Молотова"

Вночі 24 грудня у генеральне консульство Росії у Львові кинули запальну суміш. Постраждалих немає.

Як повідомили у поліції, "коктейль Молотова" кинули в огорожу дипломатичного відомства. Поліція розпочала розслідування.

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Постраждалих немає

Близько 3-ї години ночі невстановлена особа кинула пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу генерального консульства Російської Федерації у Львові. Внаслідок події ніхто не постраждав,

– розповіли у поліції.

Правоохоронці кажуть, що збитків завдано не було. Кримінальне провадження порушили за хуліганство.

Раніше ветерани розслідували схеми навколо консульства Росії

Раніше ветерани війни на Донбасі протягом 5 місяців розслідували схеми навколо генконсульства Росії. Вони хотіли ініціювати обшуки у диппредставництві держави-агресорки.

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Деталі розслідування:

Ветерани поцікавились, на яких підставах функціонує у місті російське консульство і чи є воно осередком проросійських громадських груп.

Вони з'ясували, що при будівництві на території консульства порушили законодавство.

Запити у відповідні правоохоронні структури вже подали.