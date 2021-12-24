У генконсульство Росії у Львові кинули "коктейль Молотова"
Джерело:Zaxid.net
Вночі 24 грудня у генеральне консульство Росії у Львові кинули запальну суміш. Постраждалих немає.
Як повідомили у поліції, "коктейль Молотова" кинули в огорожу дипломатичного відомства. Поліція розпочала розслідування.
Актуально Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною: є нові супутникові знімки
Постраждалих немає
Близько 3-ї години ночі невстановлена особа кинула пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу генерального консульства Російської Федерації у Львові. Внаслідок події ніхто не постраждав,
– розповіли у поліції.
Правоохоронці кажуть, що збитків завдано не було. Кримінальне провадження порушили за хуліганство.
Раніше ветерани розслідували схеми навколо консульства Росії
Раніше ветерани війни на Донбасі протягом 5 місяців розслідували схеми навколо генконсульства Росії. Вони хотіли ініціювати обшуки у диппредставництві держави-агресорки.
Більше про це тут Ветерани АТО хочуть виселити російське консульство зі Львова
Деталі розслідування:
- Ветерани поцікавились, на яких підставах функціонує у місті російське консульство і чи є воно осередком проросійських громадських груп.
- Вони з'ясували, що при будівництві на території консульства порушили законодавство.
- Запити у відповідні правоохоронні структури вже подали.
Що відомо про функціонування генерального консульства Росії у Львові
Працює з 1 вересня 1994 року. Консульський округ включає Волинь, Закарпаття, Івано-Франківщину, Львівщину, Рівненщину, Хмельниччину, Буковину та Тернопільську область. Розташоване на вулиці Левицького, 95.