У генконсульство Росії у Львові кинули "коктейль Молотова"

24 грудня 2021 , 10:30
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Джерело:

Zaxid.net

Вночі 24 грудня у генеральне консульство Росії у Львові кинули запальну суміш. Постраждалих немає.

Як повідомили у поліції, "коктейль Молотова" кинули в огорожу дипломатичного відомства. Поліція розпочала розслідування.

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Постраждалих немає

Близько 3-ї години ночі невстановлена особа кинула пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу генерального консульства Російської Федерації у Львові. Внаслідок події ніхто не постраждав,
– розповіли у поліції.

Правоохоронці кажуть, що збитків завдано не було.  Кримінальне провадження порушили за хуліганство.

Раніше ветерани розслідували схеми навколо консульства Росії

Раніше ветерани війни на Донбасі протягом 5 місяців розслідували схеми навколо генконсульства Росії. Вони хотіли ініціювати обшуки у диппредставництві держави-агресорки.

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Деталі розслідування:

  • Ветерани поцікавились, на яких підставах функціонує у місті російське консульство і чи є воно осередком проросійських громадських груп.
  • Вони з'ясували, що при будівництві на території консульства порушили законодавство.
  • Запити у відповідні правоохоронні структури вже подали.

Що відомо про функціонування генерального консульства Росії у Львові


Працює з 1 вересня 1994 року. Консульський округ включає Волинь, Закарпаття, Івано-Франківщину, Львівщину, Рівненщину, Хмельниччину, Буковину та Тернопільську область. Розташоване на вулиці Левицького, 95.
Автор: Ірина Пундор