Як повідомили у поліції, "коктейль Молотова" кинули в огорожу дипломатичного відомства. Поліція розпочала розслідування.

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Постраждалих немає

Близько 3-ї години ночі невстановлена особа кинула пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу генерального консульства Російської Федерації у Львові. Внаслідок події ніхто не постраждав,

– розповіли у поліції.

Правоохоронці кажуть, що збитків завдано не було. Кримінальне провадження порушили за хуліганство.

Раніше ветерани розслідували схеми навколо консульства Росії

Раніше ветерани війни на Донбасі протягом 5 місяців розслідували схеми навколо генконсульства Росії. Вони хотіли ініціювати обшуки у диппредставництві держави-агресорки.

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