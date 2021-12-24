Як повідомили у поліції, "коктейль Молотова" кинули в огорожу дипломатичного відомства. Поліція розпочала розслідування.
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Постраждалих немає
Близько 3-ї години ночі невстановлена особа кинула пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу генерального консульства Російської Федерації у Львові. Внаслідок події ніхто не постраждав,
– розповіли у поліції.
Правоохоронці кажуть, що збитків завдано не було. Кримінальне провадження порушили за хуліганство.
Раніше ветерани розслідували схеми навколо консульства Росії
Раніше ветерани війни на Донбасі протягом 5 місяців розслідували схеми навколо генконсульства Росії. Вони хотіли ініціювати обшуки у диппредставництві держави-агресорки.
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