Керівницю служби закупівель "Львівської залізниці" спіймали на хабарі

Очільниця служби закупівель "Львівської залізниці" брала хабарі за перемогу в тендерах. Вона отримувала відкати на закупівлях запчастин до потягів. У такий спосіб привласнила 1 мільйон гривень. Посадовицю викрили.

Жінка брала 5 – 10 % від загальної суми договору. Про затримання чиновниці повідомили 5 серпня.

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1 мільйон за перемогу в тендері

За певну суму чиновниця обіцяла перемогу в тендерах. Гроші підприємиці мали передавати через посередника на банківську картку родича.

Точно не відомо, скільки разів чиновниця брала хабар. Проте останній раз сума перевищила 1 мільйон гривень. Цей тендер був на придбання запчастин для локомотивів.



У Львові керівниця "Львівської залізниці" брала хабар у розмірі 1 мільйон гривень / Фото СБУ

Що загрожує посадовиці

Наразі організатору і посереднику оголосили про підозру. Попередньо обшукали їхні робочі місця та будинки.

За вчинення такого злочину вони можуть бути покарані за двома статтями: прийняття неправомірної пропозиції службовцем та незаконна обіцянка іншій посадовій особі. Якщо провину зловмисників доведуть, то їм може загрожувати від 5 то 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Підозрювані також не зможуть обіймати певні посади 3 роки.