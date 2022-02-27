Кількість евакуаційних потягів зі Львова збільшилась, – ОДА
Джерело:фейсбук Львівської ОДА
Евакуаційних потягів, які перевозитимуть людей до польських кордонів стало більше. Також з міста організували рейси, які допоможуть доїхати і до інших країн.
Точна кількість евакуаційних потягів – не відома, але їх точно стало більше. Про це розповів очільник Львівської ОДА Максим Козицький, повідомляє 24 канал.
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Козицький каже, що евакуаційні потяги зі Львова тепер курсуватимуть ще на Закарпаття. Звідти можна буде доїхати в Ужгород, а тоді – до Словаччини. Рейс організували спільно із Закарпатською адміністрацією.
Поїзди організували спільно із Закарпатською адміністрацією, залізницею. Вони спілкувалися, люди пересідали на інший потяг і їхали за кордон,
– зазначив голова Львівської ОДА.
Пресконференція Максима Козицького: дивіться відео
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