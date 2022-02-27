Точное количество эвакуационных поездов – неизвестно, но их точно стало больше. Об этом рассказал глава Львовской ОГА Максим Козицкий, сообщает 24 канал.

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Козицкий говорит, что эвакуационные поезда со Львова теперь будут курсировать еще в Закарпатье. Оттуда можно будет доехать в Ужгород, а затем – в Словакию. Рейс был организован совместно с Закарпатской администрацией.

Поезда организовали совместно с Закарпатской администрацией, железной дорогой. Они общались, люди пересаживались на другой поезд и ехали за границу,

– отметил председатель Львовской ОГА.

Пресс-конференция Максима Козицкого: смотрите видео