Точна кількість евакуаційних потягів – не відома, але їх точно стало більше. Про це розповів очільник Львівської ОДА Максим Козицький, повідомляє 24 канал.

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Козицький каже, що евакуаційні потяги зі Львова тепер курсуватимуть ще на Закарпаття. Звідти можна буде доїхати в Ужгород, а тоді – до Словаччини. Рейс організували спільно із Закарпатською адміністрацією.

Поїзди організували спільно із Закарпатською адміністрацією, залізницею. Вони спілкувалися, люди пересідали на інший потяг і їхали за кордон,

– зазначив голова Львівської ОДА.

Пресконференція Максима Козицького: дивіться відео

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