Львів’янка повернулася з Мальдів з вірусною тропічною лихоманкою
- У львів’янки, яка повернулася з Мальдів, виявили тропічну лихоманку Денге, і її госпіталізували до обласної інфекційної лікарні.
- Це вже другий випадок лихоманки Денге на Львівщині за останні три-чотири місяці.
У львів’янки, яка повернулася з відпочинку на Мальдівах, виявили тропічну лихоманку Денге. Пацієнтку госпіталізували до обласної інфекційної лікарні, де вона провела понад тиждень під наглядом лікарів.
Це вже другий випадок такої інфекції на Львівщині за кілька останніх місяців. Про це повідомляє генеральна директорка Центру контролю і профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко.
Що відомо про випадок екзотичної гарячки у Львові?
У 24-річної дівчини, яка щойно повернулася з відпочинку на Мальдівах, виявили діагноз гарячка Денге – тропічне вірусне захворювання, передане через укуси комарів. Діагноз підтвердила вірусологічна лабораторія Центру громадського здоров’я України.
За словами лікарів, пацієнтка звернулася зі скаргами на високу температуру, загальну слабкість, головний біль та біль у м’язах після повернення з курорту.
Дівчину госпіталізували й лікували у Львівській обласній інфекційній лікарні майже півтора тижня, після чого виписали додому.
За словами медиків, під час відпочинку на Мальдівах жінку неодноразово кусали комарі, оскільки закінчилися репеленти, які вона брала із собою.
Це вже другий випадок лихоманки Денге на Львівщині за останні три-чотири місяці: перший зафіксували у листопаді 2025 року.
Гарячка Денге: що про неї відомо
Гарячка Денге – це вірусне захворювання, що передається укусами комарів роду Aedes. Симптоми включають гарячку, сильний головний та м’язовий біль, інтоксикацію та слабкість.
Інкубаційний період захворювання зазвичай становить 5 – 7 днів після укусу зараженого комара.
ВООЗ попереджає, що разом із глобальними змінами клімату поширення таких тропічних хвороб, як Денге, зростає, а інфекція стає більш ймовірною навіть за межами тропічних широт.