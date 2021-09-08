Левчик нарешті вдома: котячий мер Львова повернувся у міськраду

8 вересня 2021 , 15:39
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук Євгена Бойко

У Львові 7 вересня під час антитерористичних навчань загубився котик Левчик, який жив у мерії. Наступного дня його врешті знайшли.

Левчик живе у міськраді протягом року. Львів'яни часто називають його "котячим мером" міста.

До теми Загубився котячий мер Львова Левчик: міг злякатися вибуху

Левчик нарешті знайшовся

У Львові 7 вересня загубився кіт Левчик, який живе у міськраді. Ймовірно, його налякав вибух, який пролунав під час антитерористичних навчань у мерії. Міський голова Андрій Садовий закликав львів'ян допомогти у пошуках кота.

Директор департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко 8 вересня повідомив, що Левчик нарешті знайшовся.

Андрій Садовий Ваше доручення виконано! Левчик вдома. Дякуємо всім хто допомагав шукати,
– зазначив Бойко.


Левчик повернувся у мерію / Фото Євгена Бойка

За інформацією "Depo.Львів", Левчика знайшла працівниця управління внутрішньої політики Анастасія Булат. Він сидів під терасою одного із ресторанів на площі Ринок, неподалік від мерії.

Котик був голодний і дуже наляканий. Однак, на щастя, з Левчиком нічого поганого не трапилося. Він вже був у ветеринара, і лікар сказав, що з тваринкою усе добре.


Котика знайшли під терасою кафе на площі Ринок / Скриншот зі сторінки lvivcitycat

Коротко про котячого мера Львова

  • Котик офіційно оселився у Львівській міськраді 15 вересня 2020 року.
  • Напередодні він не зміг самотужки злізти з дерева неподалік від балкона Андрія Садового.
  • Тварині підставили палицю та допомогли забратися до міськради.
  • Спершу у місті намагались знайти власників котика, однак нічого не вдалося.
  • Ім'я чотирилапому обрали разом із львів'янами.
  • Левчик має сторінки у соцмережах. Він вітає містян зі святами в інстаграмі та змушує посміхатися в тіктоці.
  • Окрім цього, котик є одним із тих, хто приймає офіційні делегації.
Автор: Ольга Котів