Левчик нарешті вдома: котячий мер Львова повернувся у міськраду

У Львові 7 вересня під час антитерористичних навчань загубився котик Левчик, який жив у мерії. Наступного дня його врешті знайшли.

Левчик живе у міськраді протягом року. Львів'яни часто називають його "котячим мером" міста.

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Левчик нарешті знайшовся

У Львові 7 вересня загубився кіт Левчик, який живе у міськраді. Ймовірно, його налякав вибух, який пролунав під час антитерористичних навчань у мерії. Міський голова Андрій Садовий закликав львів'ян допомогти у пошуках кота.

Директор департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко 8 вересня повідомив, що Левчик нарешті знайшовся.

Андрій Садовий Ваше доручення виконано! Левчик вдома. Дякуємо всім хто допомагав шукати,

– зазначив Бойко.



Левчик повернувся у мерію / Фото Євгена Бойка

За інформацією "Depo.Львів", Левчика знайшла працівниця управління внутрішньої політики Анастасія Булат. Він сидів під терасою одного із ресторанів на площі Ринок, неподалік від мерії.

Котик був голодний і дуже наляканий. Однак, на щастя, з Левчиком нічого поганого не трапилося. Він вже був у ветеринара, і лікар сказав, що з тваринкою усе добре.



Котика знайшли під терасою кафе на площі Ринок / Скриншот зі сторінки lvivcitycat

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