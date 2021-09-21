Лише 10% шкіл Львівщини зможуть працювати очно після посилення карантину

Наразі на Львівщині досить низький показник вакцинації освітян. Тож після посилення карантину більшість школярів перейдуть на дистанційне навчання.

Згідно з рішенням Кабміну, при введенні в області жовтої, помаранчевої чи червоної карантинної зони навчальні заклади переходять на дистанційний режим роботи. Очне навчання можливе лише при повній вакцинації 80% персоналу.

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На Львівщині очно працюватимуть 10% шкіл

З 23 вересня уся Україна перейде у жовту зону. Очільник департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис розповів, що з 1100 шкіл Львівщини після посилення карантину очно працюватимуть лише 10%.

Освітяни області вакцинуються не надто активно. Два щеплення проти коронавірусу, необхідні для роботи у жовтій зоні, зробили лише третині педагогів. Своєю чергою, першу дозу препарату отримали 44% вчителів.

За словами Чемериса, освітні заклади повинні зачинятись найпізніше при будь-яких карантинних обмеженнях і відчинятись найшвидше. Адже очна форма навчання є більш продуктивною та якісною у порівнянні з дистанційною.

Через низькі темпи вакцинації в області з 1100 шкіл працюватимуть очно 10%. Мова йде не лише про перехід на дистанційне навчання, а й про вимушені канікули, і якість освіти буде падати,

– підсумував Чемерис.

Донедавна на Львівщині некоректно вели підрахунки кількості вакцинованих освітян. Спершу посадовці говорили про 73% педагогів, щеплених першою дозою препарату проти коронавірусу. Згодом стало відомо, що мовиться лише про 44%.

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Коротко про обмеження у жовтій карантинній зоні

Масові заходи можна проводити у разі заповненості зали на 50%.

На спортивних матчах можуть бути зайняті лише 50% глядацьких місць.

Ресторанам і кафе дозволяють працювати до 24:00.

Навчальні заклади можна відвідувати групами до 20 людей.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу