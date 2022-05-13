Львів запроваджує нові стандарти будівництва житла, які посилять безпеку

Війна змінила погляди багатьох українців на безпеку. Тому в львівській мерії вирішили, що необхідно запровадити нові, більш безпечні стандарти будівництва житла.

Нові стандарти, за якими тепер у місті будуть зводити будинки, передбачають те, що можуть виникнути різні надзвичайні ситуації. У нововведеннях врахували ізраїльський досвід, повідомляє 24 канал.

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Які саме зміни запровадили до стандартів

Основна мета змін – це посилена безпека. Зокрема:

адаптація підземних паркінгів та інших приміщень для укриття населення;

безбар'єрність;

передбачення кімнат безпеки на поверхах за ізраїльським прикладом;

наявність протипожежних стін та вікон;

дотримання гуманної висотності;

запобігання переущільнення будівель.

Перелік нововведень насправді більший, але мерія повідомляє про основні нові критерії. Хочуть також забезпечити опалення в холодну пору року. Для цього рекомендують відокремлювати укриття від паркінгу.

Укриття мають забезпечити санвузлами, рукомийниками та розкладними місцями для сидіння. Також забудівельники мають передбачити щонайменше два виходи з підземного укриття у протилежні сторони будівлі. Житло має поєднувати європейську якість та ізраїльську безпеку,

– пояснив керівник профільного управління Антон Коломєйцев.

Таке житло за новими стандартами у Львові називають будинками "нового покоління".

Протипожежна безпека та відеоспостереження

За новими правилами, забудовники житла у Львові, мають встановити у будинках системи протипожежної безпеки та відеоспостереження. Ще під час планування об'єкту, забудовникам радять планувати те, як одразу будувати садочки, школи та іншу соціальну й транспортну інфраструктуру.

Міський голова Львова Андрій Садовий пояснив, що коли будуть видавати забудовникам містобудівні умови та обмеження, тоді й враховуватимуть чи дотримуються вони цих нових стандартів. Садовий закликав уряд врахувати їх у Державно-будівельних нормах.

Це революційне рішення для всієї України. Впровадивши ці норми зараз, наші рятувальники матимуть менше роботи у майбутньому. Питання безпеки – пріоритетне. Міста, які впроваджуватимуть такі правила та дотримуватимуться їх, матимуть більше шансів на розвиток та майбутнє,

– запевнив мер Львова.

В управлінні архітектури та урбаністики наголошують, що ці пропозиції обговорили з забудовниками та фахівцями ДСНС. Майже усі рекомендації, які управління отримало під час обговорень та зустрічей, врахували, коли ухвалювали таке рішення.

Будівництво та відбудова в Україні

З моменту вторгнення Росії багато будівельних компаній заморозили будівництво своїх будинків. Водночас нещодавно з'явилась інформація, що його почали відновлювати знову. На 6 травня роботи тривали вже на 427 житлових комплексах.

При цьому Львів став містом-прихистком для біженців зі Сходу та Півдня України, де ведуться активні бойові дії. Міський голова Львова Андрій Садовий заявляв, що в місті вже розробляють проєкт, який допоможе забезпечити біженців житлом. Це буде іпотечна програма, бо роздавати їм квартири нема можливості.

в місті вже розробляють проєкт, який допоможе забезпечити біженців житлом. Це буде іпотечна програма, бо роздавати їм квартири нема можливості. Україна не залишиться сама під час відбудови після війни. Нам обіцяють допомогти вже багато держав світу. Також Світовий банк заявив, що виділить Україні 4,8 мільярда доларів.

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