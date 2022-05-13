Новые стандарты, по которым теперь в городе будут строить дома, предусматривают то, что могут возникнуть разные чрезвычайные ситуации. В нововведениях учли израильский опыт, сообщает 24 канал.

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Какие именно изменения ввели в стандарты

Основная цель перемен – это усиленная безопасность. В частности:

адаптация подземных паркингов и других помещений для укрытия населения;

безбарьерность;

предусмотрение комнат безопасности на этажах по израильскому примеру;

наличие противопожарных стен и окон;

соблюдение гуманной высотности;

предотвращение переуплотнения построек.

Перечень нововведений действительно больше, но мэрия сообщает об основных новых критериях. Хотят также обеспечить отопление в холодное время года. Для этого рекомендуют отделять укрытие от паркинга.

Укрытия должны снабжаться санузлами, умывальниками и раскладными местами для сидения. Также застройщики должны предусмотреть, по меньшей мере, два выхода из подземного укрытия в противоположные стороны здания. Жилье должно совмещать европейское качество и израильскую безопасность,

– объяснил руководитель профильного управления Антон Коломейцев.

Такое жилье по новым стандартам во Львове называют домами нового поколения.

Противопожарная безопасность и видеонаблюдение

По новым правилам, застройщики жилья во Львове должны установить в домах системы противопожарной безопасности и видеонаблюдения. Еще при планировании объекта застройщикам советуют планировать то, как сразу строить садики, школы и другую социальную и транспортную инфраструктуру.

Мэр Львова Андрей Садовый пояснил, что когда будут выдавать застройщикам градостроительные условия и ограничения, тогда и будут учитывать соблюдают ли они эти новые стандарты. Садовый призвал правительство учесть его в Государственно-строительных нормах.

Это революционное решение для всей Украины. Внедрив эти нормы сейчас, у наших спасателей будет меньше работы в будущем. Вопрос безопасности – приоритетный. Города, которые будут внедрять такие правила и придерживаться их, будут иметь больше шансов на развитие и будущее,

– заверил мэр Львова.

В управлении архитектуры и урбанистики подчеркивают, что эти предложения обсудили с застройщиками и специалистами ГСЧС. Почти все рекомендации, которые управление получило в ходе обсуждения и встречи, учли при принятии такого решения.

Строительство и восстановление в Украине

С момента вторжения России многие строительные компании заморозили строительство своих домов. В то же время, недавно появилась информация, что его начали восстанавливать снова. К 6 мая работы продолжались уже на 427 жилых комплексах.

При этом Львов стал городом-приютом для беженцев с Востока и Юга Украины, где ведутся активные боевые действия. Городской голова Львова Андрей Садовый заявлял, что в городе уже разрабатывают проект, который поможет снабдить беженцев жильем. Это будет ипотечная программа, потому что раздавать им квартиры нет возможности.

Украина не останется сама во время восстановления после войны. Нам обещают помочь уже многие страны мира. Также Всемирный банк заявил, что выделит Украине 4,8 миллиарда долларов.

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