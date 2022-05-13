Новые стандарты, по которым теперь в городе будут строить дома, предусматривают то, что могут возникнуть разные чрезвычайные ситуации. В нововведениях учли израильский опыт, сообщает 24 канал.
К теме "Добровольцев – тысячи": сколько украинцев уже присоединились к восстановлению разрушенных городов
Какие именно изменения ввели в стандарты
Основная цель перемен – это усиленная безопасность. В частности:
- адаптация подземных паркингов и других помещений для укрытия населения;
- безбарьерность;
- предусмотрение комнат безопасности на этажах по израильскому примеру;
- наличие противопожарных стен и окон;
- соблюдение гуманной высотности;
- предотвращение переуплотнения построек.
Перечень нововведений действительно больше, но мэрия сообщает об основных новых критериях. Хотят также обеспечить отопление в холодное время года. Для этого рекомендуют отделять укрытие от паркинга.
Укрытия должны снабжаться санузлами, умывальниками и раскладными местами для сидения. Также застройщики должны предусмотреть, по меньшей мере, два выхода из подземного укрытия в противоположные стороны здания. Жилье должно совмещать европейское качество и израильскую безопасность,
– объяснил руководитель профильного управления Антон Коломейцев.
Такое жилье по новым стандартам во Львове называют домами нового поколения.
Противопожарная безопасность и видеонаблюдение
По новым правилам, застройщики жилья во Львове должны установить в домах системы противопожарной безопасности и видеонаблюдения. Еще при планировании объекта застройщикам советуют планировать то, как сразу строить садики, школы и другую социальную и транспортную инфраструктуру.
Мэр Львова Андрей Садовый пояснил, что когда будут выдавать застройщикам градостроительные условия и ограничения, тогда и будут учитывать соблюдают ли они эти новые стандарты. Садовый призвал правительство учесть его в Государственно-строительных нормах.
Это революционное решение для всей Украины. Внедрив эти нормы сейчас, у наших спасателей будет меньше работы в будущем. Вопрос безопасности – приоритетный. Города, которые будут внедрять такие правила и придерживаться их, будут иметь больше шансов на развитие и будущее,
– заверил мэр Львова.
В управлении архитектуры и урбанистики подчеркивают, что эти предложения обсудили с застройщиками и специалистами ГСЧС. Почти все рекомендации, которые управление получило в ходе обсуждения и встречи, учли при принятии такого решения.
Строительство и восстановление в Украине
- С момента вторжения России многие строительные компании заморозили строительство своих домов. В то же время, недавно появилась информация, что его начали восстанавливать снова. К 6 мая работы продолжались уже на 427 жилых комплексах.
- При этом Львов стал городом-приютом для беженцев с Востока и Юга Украины, где ведутся активные боевые действия. Городской голова Львова Андрей Садовый заявлял, что в городе уже разрабатывают проект, который поможет снабдить беженцев жильем. Это будет ипотечная программа, потому что раздавать им квартиры нет возможности.
- Украина не останется сама во время восстановления после войны. Нам обещают помочь уже многие страны мира. Также Всемирный банк заявил, что выделит Украине 4,8 миллиарда долларов.
Вас может заинтересовать мнение о том, сколько времени понадобится Украине на восстановление: смотрите видео