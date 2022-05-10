Об этом 24 каналу рассказал советник МВД, руководитель благотворительного фонда "Лазар" Ростислав Смирнов.

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Волонтер подчеркнул, что когда ВСУ освободили Киевскую область, то люди увидели там ужасы, которые совершили россияне. Требовалась помощь с разбором завалов.

"Мы решили сделать небольшой набор для помощи ГСЧС. Но мы не ожидали, что ответ будет настолько большим. За 2 – 3 дня мы собрали более 10 тысяч заявлений от добровольцев", – подчеркнул Смирнов.

Впоследствии руководители проекта сформировали три батальона – Киевский, Черниговский и Сумской.

На данный момент у нас есть 25 тысяч добровольцев. И количество желающих сейчас в разы превышает количество, у которых есть работа. Ведь сначала проходит разминирование, чтобы не подвергать людей опасности,

– заявил руководитель.

По словам Ростислава Смирнова, есть две важные причины создания такого проекта:

практическая – помощь нашим спасателям и местным администрациям,

символическая – этот проект о том, что мы обязательно придем друг другу на помощь, люди не одни. Все помогают из разных регионов Украины.

"В частности, на Черниговщине мы уже перекрываем крыши, заделываем дыры, вставляем окна, а в Киевской области – ремонтируем школу и садик", – добавил он.

Волонтер отмечает, что присоединиться может кто угодно. У них есть сайт и телеграм-канал "Добробат", куда можно написать. "Это проект о добровольцах, о том, что мы есть друг у друга и обязательно отстроим наши города", – сказал Смирнов.

Руководитель проекта отметил, что война стала более позиционной, на определенных позициях ВСУ идут в контрнаступление. "Отчасти этому способствует предоставленное Западом оружие. И однозначно на всей нашей территории будет развеваться сине-желтое флаг", – подытожил он.

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Кстати, несмотря на полномасштабное вторжение России, в Украине начинают возобновлять строительство. Директор по маркетингу ресурса ЛУН Денис Судилковский рассказал, что по состоянию на 6 мая работы продолжаются уже на 427 жилых комплексах.

По его словам, 80% возобновленных строительств находятся во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Закарпатской областях. В то же время в Киевском регионе строительство возобновилось только на 12%.

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