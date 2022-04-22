Перед цим, 21 квітня, президент Володимир Зеленський звернувся до Світового банку під час міністерського круглого столу.

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А вже у п’ятницю, 22 квітня, Світовий банк повідомив, що надасть 4,8 мільярди доларів для відбудови України.

Вдячний за те, що нас чують і підтримують. З такою допомогою зможемо швидко відновити державу,

– заявив Зеленський.

До слова, прем’єр Денис Шмигаль попросив, щоб міжнародні партнери надали Україні спеціальні права запозичення, які емітуються МВФ. За його словами, це дозволить отримати мільярди доларів для покриття бюджетного дефіциту.

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