Такі дані надав директор з маркетингу ресурсу ЛУН Денис Суділковський.

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Перший місяць війни був шоком

Значна кількість будівельних робіт призупинилася через повномасштабне вторгнення Росії до України. Однак вже на другий місяць бойових дій ринок почав потрохи відновлюватися.

Перший місяць війни був шоком на ринку. Але, починаючи з квітня, ми фіксуємо відновлення будівництва. Станом на 6 травня його поновилли 427 житлових комплексів, – зазначив Денис Суділковський.

80% поновлених будівництв перебувають у дев’яти областях України: Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Закарпатській. В регіонах, де тривають активній бойові дії, дані наразі невідомі. Хоч можна сміливо припускати, що там зараз повністю призупинене будівництво.

У Київському регіоні будівництво відновилося лише на 12%. Також фіксують серйозний ріст в Одесі – там "кипить" робота вже на 60% будов.

Що буде з цінами на житло

Суділковський вважає, що поки рано говорити про масове зростання цін на житло. На це впливає багато різних факторів.

"На ціну, окрім попиту, впливає вартість будівельних матеріалів та безпосередньо робочої сили. Це корелює з інфляцією та "психологічним фактором" – курсом гривні до долара. Здешевлення національної валюти призвело до росту цін. Так, Рівне і Черкаси в середньому підняли ціни на 15% – 17%, Львів – на 11%, Одеса – на 6%. В Києві ціни наразі не змінилися. Це насамперед пов’язано з поки незначним рівнем відновлення будівельних робіт", – наголосив він.

Будівельні компанії зараз пропонують різні акції для інвесторів, які обрали форму кредитування чи на виплат. Утім, зараз покупець має право на відстрочку виплат. Адже воєнний стан – це форс-мажор. Щоб це вказати, потрібно просто звернутися з офіційним листом до банку чи будівельної компанії.

За словами експерта, якщо є можливість не відтягувати виплати, то краще це зробити. Адже ці кошти допоможуть підтримати економіку України.

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