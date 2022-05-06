Про це 24 каналу розповів інвестиційний банків Сергій Фурса.

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За його словами, поки що економісти кажуть, що суми коштів, які знадобляться на відновлення України, дійсно значні.

Вони досягають майже 100 мільярдів доларів. Чи може зараз Захід знайти такі гроші? Так, може. Для ЄС чи США це не така велика сума,

– заявив Фурса.

Він додав, що тепер головне – щоб війна закінчилася і це відновлення почалося.

До слова, ще в кінці квітня президент Світового банку Девід Малпасс зазначив, що, за приблизними підрахунками, фізичні збитки України від війни вже сягали майже 60 мільярдів доларів. Поки це рання оцінка "вузьких" втрат, яка не охоплює економічні витрати.

Окрім того, як наголосив Володимир Зеленський, для підтримки економіки потрібно 7 мільярдів допомоги щомісяця. Адже від початку війни Росія заблокувала всі українські порти, перекривши левову частку експорту і зупинивши цілі галузі нашої економіки.

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У рамках Міжнародної донорської конференції європейські країни вже зібрали 6,5 мільярда доларів. Ці гроші допоможуть Україні подолати економічні та гуманітарні наслідки війни Росії проти України.

2 травня Україна отримала чергову частину грантових коштів від донорів Світового банку. Її розмір становить 495 мільйонів євро.

29 квітня Україна отримала грант на 88,5 мільйона євро з Цільового фонду Світового банку. Ці гроші спрямували на забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних потреб, а також підтримку переселенців.

Україна у квітні також отримала від Міжнародного банку реконструкції та розвитку черговий транш на 44,5 мільйона євро.

Важливо! Українці вже зараз можуть подати заяви щодо фіксації збитків за знищену чи пошкоджену нерухомість, аби потім отримати відшкодування. Хто може подати заяву, які документи для цього потрібні та якою буде компенсація – читайте у матеріалі 24 каналу.

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