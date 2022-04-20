Хто і куди може подати заяву? Які для цього потрібні документи? Якою буде компенсація? Відповіді на ці та багато інших питань – у матеріалі 24 каналу.

Поради адвоката "Жнива" російської війни: як отримати компенсацію за втрачене житло

Хто може подати заяву про компенсацію?

Кабмін України затвердив Порядок подання заяви про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Росії.

Подати заяву можуть українці, у яких було пошкоджено:

приватні будинки (садибні, дачні та садові);

квартири;

інші житлові приміщення (на які зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).

Які матеріали потрібні для фіксації знищення чи пошкодження нерухомості?

З метою фіксації факту руйнування майна необхідно:

Зберігати документи про право власності на майно, технічний паспорт. Зробити з них копії. За можливістю зробити витяг щодо перебування майна у власності з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. В разі пожежі, аварійного стану викликати працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій для усунення наслідків та складення відповідного акту, отримати його копію. В разі функціонування місцевої адміністрації – звернутись з заявою щодо складення акту обстеження житла. Та/або скласти акт руйнування самостійно з сусідами. Зробити фото та відео фіксацію руйнувань. Скласти письмові пояснення свідків обстрілу. Зберегти статті, фото та відео ЗМІ щодо факту обстрілу (в разі наявності). Зберегти квитанції на рухоме майно (техніку, речі та інше, що знаходилось в будинку), фото майна до та після руйнування. Звернутись з заявою про злочин до правоохоронних органів із наданням доказів руйнування майна. Отримати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Які докази доводять право власності?

Для подальшого отримання компенсації за зруйноване майно, в першу чергу необхідно довести, що на момент оскаржуваних подій ви були власником певної нерухомості (квартири, будинку тощо).

Доказами є:

угоди про купівлю-продаж нерухомості;

свідоцтва про право власності на нерухомість;

свідоцтво про право на спадщину;

договір дарування;

державний акт на земельну ділянку;

витяги з реєстрів прав на нерухоме майно та технічний паспорт.

Куди подати заяву про компенсацію?



Заяву про пошкоджене майно можна подати в застосунку "Дія"

Заяву можна подати:

дистанційно – через застосунок або портал "Дія"

особисто – в органи місцевого самоврядування або в Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Застосунок "Дія"

Оновіть застосунок до останньої версії Зайдіть у Дію та натисніть → Послуги → Пошкоджене майно Заповніть форму, вказавши всю потрібну інформацію:

Дані про об’єкт, що було пошкоджено

Фото та опис пошкоджень

Контактні дані

Портал "Дія"

Перейдіть за посиланням Авторизуйтеся або зареєструйтеся на порталі. Заповніть форму. Перевірте інформацію та відправте повідомлення.

Важливо!

У застосунку та порталі Дія потрібно вносити дані тільки щодо власного житла. Одна людина не може подати заяву на весь будинок, а тільки на свою квартиру.

Після реєстрації заяви очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені урядом.

Органи місцевого самоврядування

Послугу можна отримати у:

Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації;

Луганській обласній військово-цивільній адміністрації;

виконавчих органах сільських, селищних, міських рад.

Ідентифікатор послуги — 01746.

Строк — до 30 днів.

Як замовити послугу

Подати заяву на отримання послуги заявник (фізична особа) може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

заява про проведення обстеження житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації;

копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;

копія одного з передбачених Податковим кодексом України документа з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадків, коли постраждалим є іноземець, особа без громадянства або особа, яка через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті громадянина України) (крім іноземців та осіб без громадянства);

нотаріально завірені копії документів, що підтверджують наявність права власності у постраждалого на житло на момент подання заяви про проведення обстеження житла.



Прийом заяв на компенсацію за знищену чи пошкоджену нерухомість уже почався / Фото 24 каналу

Протягом 5 календарних днів з моменту надходження заяви заявник отримує повідомлення про рішення та дату проведення обстеження житла (яке здійснюється у строк не більше 30 календарних днів з моменту прийняття такого рішення).

Протягом 3 робочих днів з моменту проведення обстеження безоплатно заявник отримує від органу місцевого самоврядування/військово-цивільної адміністрації:

акт обстеження житла;

довідку про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації.

Наступним кроком необхідно зареєструвати у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно припинення права власності на зруйноване житло.

Для цього слід звернутися до державного реєстратора та подати:

акт обстеження житла;

документ, що посвідчує право власності на об'єкт нерухомого майна.

Після отримання довідки про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації постраждалі, їх законні представники або представники, які діють на підставі нотаріально посвідченої довіреності, додатково подають другий пакет документів органам місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності – військово-цивільним адміністраціям населених пунктів:

Заяву у довільній формі про виплату грошової компенсації. У заяві зазначаються реквізити банківської картки (карткового рахунка у банку), на яку (який) перераховується компенсація, та зазначається, що заявник не звертався за виплатою до інших органів місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності - військово-цивільних адміністрацій населених пунктів. Копію довідки про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації. Копію акта обстеження житла. Інформаційну довідку (витяг) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення права власності на житло у зв’язку з його знищенням, яка видається в установленому порядку на підставі акта обстеження житла.

Протягом 3 робочих днів з дати прийняття постраждалому надсилається рішення щодо надання (із зазначенням розміру) або відмови в наданні грошової компенсації.

Коли постраждалі отримають компенсацію?

Зараз точні терміни ще невідомі і процедура компенсації невизначена. Бо законопроєкт про компенсації (№7198 від 24.03.2022) Верховна Рада поки що ухвалила лише в першому читанні. До нього є багато зауважень та пропозицій для доопрацювання.

Якою буде компенсація?

Законопроєктом передбачено, що компенсація надається у вигляді:

грошової компенсації; об’єкта нерухомості шляхом фінансування його будівництва; фінансування виконання будівельних робіт з відновлення пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку.

Черговість надання компенсації залежатиме від черговості надходження заяв у конкретному населеному пункті. Пріоритетне право на отримання компенсації матимуть багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю I та II груп, учасники бойових дій та ветерани війни.

Компенсація є одноразовою – повторна виплата коштів не допускається.

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