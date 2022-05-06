Об этом 24 каналу рассказал инвестиционный банк Сергей Фурса.

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По его словам, пока что экономисты говорят, что суммы средств, которые понадобятся на восстановление Украины, действительно значительны.

Они достигают почти 100 миллиардов долларов. Может сейчас Запад найти такие деньги? Да, может. Для ЕС или США это не столь крупная сумма,

– заявил Фурса.

Он добавил, что теперь главное – чтобы война закончилась, и это восстановление началось.

К слову, еще в конце апреля президент Всемирного банка Дэвид Малпасс отметил, что, по приблизительным подсчетам, физический ущерб Украины от войны уже достигал почти 60 миллиардов долларов . Пока это ранняя оценка "узких" потерь, не охватывающая экономические издержки.

Кроме того, как отметил Владимир Зеленский , для поддержки экономики нужно 7 миллиардов помощи ежемесячно. Ведь с начала войны Россия заблокировала все украинские порты, перекрыв львиную часть экспорта и остановив целые отрасли нашей экономики.

Финансовая помощь Украине: последние новости

В рамках Международной донорской конференции европейские страны уже собрали 6,5 миллиарда долларов. Эти деньги помогут Украине преодолеть экономические и гуманитарные последствия войны России против Украины.

2 мая Украина получила дежурную часть грантовых средств от доноров Всемирного банка. Ее размер составляет 495 миллионов евро.

29 апреля Украина получила грант в 88,5 миллиона евро из Целевого фонда Всемирного банка. Эти деньги были направлены на обеспечение первоочередных социальных, гуманитарных потребностей, а также поддержку переселенцев.

Украина в апреле также получила от Международного банка реконструкции и развития очередной транш на 44,5 миллионов евро.

Важно! Украинцы уже сейчас могут подать заявления о фиксации убытков за уничтоженную или поврежденную недвижимость, чтобы получить возмещение. Кто может подать заявление, какие документы для этого нужны и какая компенсация – читайте в материале 24 канала .

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