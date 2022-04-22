Про це розповів президент Світового банку Девіс Малпасс. Під час конференції він зазначив, що це рання оцінка "вузьких" втрат, яка не охоплює економічні витрати.

Читайте також Шмигаль обговорив з міністеркою фінансів США санкції проти Росії

Звичайно, війна все ще триває, тому ці витрати зростають,

– підкреслив він.

Росія повинна взяти на себе витрати з відновлення України

Під час конференції була присутня також міністр фінансів США Джанет Єллен. Вона підкреслила, що Росія повинна взяти на себе частину витрат на відновлення України.

Зрозуміло, що витрати на відновлення в Україні будуть величезними,

– сказала Єллен.

Тож вона вважає, що необхідно посприяти тому, щоб "так чи інакше Росія допомогла забезпечити частину того, що необхідно для відбудови України".

Що ж стосується резервів російського центрального банку в США, то їх використання для відновлення обговорюватиметься. Єллен підкреслила, що це стане "значним кроком", який вимагатиме погодження з міжнародними партнерами.

Нам потрібно ретельно продумати наслідки. Я не хотіла б легковажити,

– наголосила вона.

Нагадаємо, що під час конференції президент Володимир Зеленський наголосив на тому, що Україні щомісячно потрібно 7 мільярдів доларів. Це та сума, яка дозволить підтримувати економіку України, яка постраждала від наслідків війни.

Варте уваги – Промова Зеленського у Світовому банку: дивіться відео