Львівщина може перейти до червоної карантинної зони
Джерело:24 канал
Наразі Львівщина перебуває у жовтій зоні карантину. Однак вже за кілька тижнів, цілком ймовірно, область стане "червоною".
Хворих на коронавірус на Львівщині більшає з кожним днем. Жителів області закликають дотримуватися протиепідемічних заходів та вакцинуватися.
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Львівщина невдовзі може стати "червоною"
За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, через 2 – 3 тижні кілька областей України, у тому числі й Львівщина, можуть перейти до червоної зони. Окрім цього, станом на 24 вересня вже 9 регіонів демонструють ознаки помаранчевого рівня епідемічної небезпеки.
Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області перебувають у ризику входження в червону зону. Ці регіони можуть перейти в червону зону протягом найближчих 2 – 3 тижнів,
– зауважив Кузін.
За словами головного санлікаря країни, серед нових випадків інфікування коронавірусом переважає штам Дельта. У більшості регіонів його реєструють майже в усіх госпіталізованих.Зауважте! За інформацією Львівського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, 23 вересня на Львівщині виявили 715 нових випадків інфікування COVID-19. У лікарні потрапили 174 жителі області.
Що відомо про адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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Коротко про коронавірус у Львові та області
- Львівщина, як і вся Україна, 23 вересня перейшла у жовту карантинну зону.
- У Львові ввели низку обмежень, які стосуються закладів освіти, культури та спорту.
- Динаміка захворюваності на коронавірус зростає кожного дня. За словами мера Львова Андрія Садового, якщо така ситуація продовжуватиметься, на місто чекає жорсткий карантин.
- Наразі у Львівській лікарні швидкої медичної допомоги перебувають 345 хворих з пневмоніями. Загалом у медзакладах Львівщини лікують 1432 таких пацієнтів.
- Завантаженість ліжкової системи в області становить 43,39%.
- Очільник департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис розповів, що з 1100 шкіл Львівщини після посилення карантину очно зможуть працювати лише 10%. Усе через те, що освітяни вакцинуються не надто активно.