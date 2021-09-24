Львівщина може перейти до червоної карантинної зони

Наразі Львівщина перебуває у жовтій зоні карантину. Однак вже за кілька тижнів, цілком ймовірно, область стане "червоною".

Хворих на коронавірус на Львівщині більшає з кожним днем. Жителів області закликають дотримуватися протиепідемічних заходів та вакцинуватися.

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Львівщина невдовзі може стати "червоною"

За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, через 2 – 3 тижні кілька областей України, у тому числі й Львівщина, можуть перейти до червоної зони. Окрім цього, станом на 24 вересня вже 9 регіонів демонструють ознаки помаранчевого рівня епідемічної небезпеки.

Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області перебувають у ризику входження в червону зону. Ці регіони можуть перейти в червону зону протягом найближчих 2 – 3 тижнів,

– зауважив Кузін.

За словами головного санлікаря країни, серед нових випадків інфікування коронавірусом переважає штам Дельта. У більшості регіонів його реєструють майже в усіх госпіталізованих.

За інформацією Львівського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики , 23 вересня на Львівщині виявили 715 нових випадків інфікування COVID-19. У лікарні потрапили 174 жителі області.



Що відомо про адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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Коротко про коронавірус у Львові та області

Львівщина, як і вся Україна, 23 вересня перейшла у жовту карантинну зону.

У Львові ввели низку обмежень, які стосуються закладів освіти, культури та спорту.

Динаміка захворюваності на коронавірус зростає кожного дня. За словами мера Львова Андрія Садового, якщо така ситуація продовжуватиметься, на місто чекає жорсткий карантин.

Наразі у Львівській лікарні швидкої медичної допомоги перебувають 345 хворих з пневмоніями. Загалом у медзакладах Львівщини лікують 1432 таких пацієнтів.

Завантаженість ліжкової системи в області становить 43,39%.

Очільник департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис розповів, що з 1100 шкіл Львівщини після посилення карантину очно зможуть працювати лише 10%. Усе через те, що освітяни вакцинуються не надто активно.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу