На Львівщині чоловіка переїхали вантажівка та легковик

На трасі Львів – Рава-Руська 19 жовтня трапилася смертельна ДТП. Авто Toyota переїхало чоловіка, який лежав на дорозі. Однак пізніше виявилось, що до аварії також може бути причетним водій вантажівки DAF.

Пішохід отримав травми, несумісні з життям. Наразі правоохоронці встановлюють його особу.

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Пішохода переїхали 2 авто

Смертельна ДТП трапилася приблизно о 21:00 на трасі Львів – Рава-Руська, між селищем міського типу Куликів та селом Великий Дорошів. 34-річний житель села Сулимів за кермом автівки Toyota Avensis під час обгону наїхав на людину. У той момент пішохід лежав на дорозі.

Невстановлений чоловік віком 40 – 50 років отримав важкі травми. Він помер на місці аварії. Правоохоронці встановили, що до ДТП також може бути причетний 38-річний житель Житомирщини, водій вантажівки DAF XF 105.460. За словами очевидців, він рухався перед ними й міг збити загиблого. Наразі обставини події встановлює поліція.

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