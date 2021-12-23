На Львівщині добудували школу, яку почали зводити ще в СРСР: чому не могли закінчити

У Стрийському районі Львівської області закінчили будівництво школи, яке тривало вже понад 30 років. Причиною затягування процесу був брак коштів.

Спершу ремонтні роботи в будівлі з року в рік відкладали, а потім взагалі скасували. Новий навчальний заклад розташований у селищі міського типу Гніздичів. Його почали зводити ще в 1989 році.

До теми Зеленський відповів на петицію про напис "за гроші платників податків" на білбордах

Виділили 50 мільйонів

Завершили роботу в межах програми "Велике будівництво". На це виділили більше, ніж 50 мільйонів гривень. Слід зазначити, що школа в селищі справді була потрібна.

Адже наразі в Гніздичеві функціонує лише 1 заклад середньої освіти. Хоч школа розрахована на 680 дітей. При цьому в територіальній громаді 985 дітей шкільного віку.

Слід зазначити, що в школі, яка там функціонувала до цього не було ні спортивної, ані актової зали. Окрім цього не було обладнаної їдальні.

Сьогодні ми маємо можливість відкрити таку бажану для громади нову школу, яка має всі шанси стати кращою загалом у Стрийському районі,

– зазначили у Львівській ОДА.

Також чиновники додали, що в них були певні перестороги. Мовляв, боялися, що до кінця року завершити будівництво не вдасться.

Розповіли про нову школу

Це двоповерхова будівля, яка вже готова приймати школярів. Що є на території:

навчальні приміщення;

спортзал;

роздягальні з душовими та санвузлами;

вестибюль;

гардероб;

кухонний блок з виробничими допоміжними та побутовими приміщеннями;

актовий зал;

фізкультурно-спортивна та навчально-дослідні зони;

майданчики для гімнастики для відпочинку.

Відкриття нової школи в Гніздичеві / Фото Львівської ОДА

Загалом новий навчальний заклад покращить умови навчання 367 учнів і 48 працівників. Окрім цього, створить 56 навчальних та 12 робочих місць. Навчатися там почнуть уже з початку наступного семестру.

Теж про проєкт – "Велике будівництво" змінить усю транспортну систему: дивіться відео