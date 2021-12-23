Сперва ремонтные работы в здании из года в год откладывали, а потом вообще отменили. Новое учебное заведение расположено в поселке городского типа Гнездычев. Его начали возводить еще в 1989 году.

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Выделили 50 миллионов

Завершили работу в рамках программы "Большая стройка". На это выделили более 50 миллионов гривен. Следует отметить, что школа в поселке действительно была нужна.

Ведь сейчас в Гнездычеве функционирует только 1 учреждение среднего образования. Хоть школа рассчитана на 680 детей. При этом в территориальной общине 985 детей школьного возраста.

Следует отметить, что в школе, которая там функционировала до этого не было ни спортивного, ни актового зала. Кроме этого не было оборудованной столовой.

Сегодня мы имеем возможность открыть такую желанную для общества новую школу, которая имеет все шансы стать лучшей в целом в Стрыйском районе,

– отметили во Львовской ОГА.

Также чиновники добавили, что у них были определенные предостережения. Мол, боялись, что до конца года завершить строительство не удастся.

Рассказали о новой школе

Это двухэтажное здание, которое уже готово принимать школьников. Что есть на территории:

учебные помещения;

спортзал;

раздевалки с душевыми и санузлами;

вестибюль;

гардероб;

кухонный блок с производственными вспомогательными и бытовыми помещениями;

актовый зал;

физкультурно-спортивная и учебно-исследовательские зоны;

площадки для гимнастики, для отдыха.

Открытие новой школы в Гнездычеве / Фото Львовской ОГА

В целом новое учебное учреждение улучшит условия обучения 367 учеников и 48 работников. Кроме этого, создаст 56 учебных и 12 рабочих мест. Учиться там начнут уже с начала следующего семестра.

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