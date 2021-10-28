На Львівщині легковик влетів у бетонну огорожу: пасажир у лікарні

У Яворівському районі на Львівщині 33-річний водій ВАЗ не впорався з керуванням і в'їхав у бетонний паркан. У результаті аварії травмувався він і його 65-річний пасажир. Пенсіонера відвезли до лікарні, а от сам водій від госпіталізації відмовився.

27 жовтня о 17:18 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що в с. Чижевичі Яворівського району водій автомобіля «ВАЗ 21213» не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонною огорожею.

Зверніть увагу Врізався та перекинувся: в Одесі сталась жорстка аварія позашляховиків – відео з місця

Водій відмовився від допомоги

Внаслідок ДТП постраждали водій 1988 року народження та його пасажир 1956 року народження. Чому чоловік в'їхав у бетонну огорожу – не кажуть.

До місця події виїхали рятувальники з Мостиськ. Після огляду лікарів потерпілий водій від госпіталізації відмовився. Водночас рятувальники допомогли перенести пасажира до карети швидкої. Тоді його відвезли до місевої лікарні.



У ДТП на Яворівщині постраждав пасажир / Фото ДСНС

Також працівники ДСНС відключили акумулятори в авто, щоб не сталася пожежа. До ліквідації наслідків ДТП залучили 3 рятувальників та 1 спецтехніку. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Останні ДТП на Львівщині