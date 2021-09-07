На Львівщині можуть продавати небезпечні йогурти з Італії

Шкідливі італійські йогурти можуть продавати у Львівській області. Виробником товару є Granarolo SpA, Vernate (MI). У йогуртах міститься перевищена норма камеді ріжкового дерева.

Небезпечні йогурти експортували з Італії до Харкова, а потім – до інших супермаркетів України. Про перевищення норми камеді розповіли 6 вересня.

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Можуть бути в продажі

Система швидкого реагування харчових продуктів знайшла небезпечну речовину 31 серпня. Спеціалісти повідомили про це у Держпродспоживслужбу. Відомо, що йогурти привозили у компанію "Пілот" у Харкові.

Камедь ріжкового дерева використовують як харчову добавку. Вона добре зберігає та передає смак різних ароматів продуктів. Проте є допустима норма вживання камеді для людини – 20 грамів на 1 кілограм ваги. Для людей, які мають проблеми з травленням, норма – ще менша.

У зверненні спеціалісти Держпродспоживслужби кажуть негайно вилучити шкідливі продукти, щоб вони не потрапили до супермаркетів. Якщо йогурти вже є на прилавках, то їх треба швидко прибрати та проінформувати протягом 2 днів.

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