На Львівщині можуть продавати небезпечні йогурти з Італії

7 вересня 2021 , 17:10
Читать новость на русском

Джерело:

Держпродспоживслужба Львівщини

Шкідливі італійські йогурти можуть продавати у Львівській області. Виробником товару є Granarolo SpA, Vernate (MI). У йогуртах міститься перевищена норма камеді ріжкового дерева.

Небезпечні йогурти експортували з Італії до Харкова, а потім – до інших супермаркетів України. Про перевищення норми камеді розповіли 6 вересня. 

Зверніть увагу Може призвести до отруєння: на Буковині в морозиві й сирі знайшли небезпечну речовину

Можуть бути в продажі

Система швидкого реагування харчових продуктів знайшла небезпечну речовину 31 серпня. Спеціалісти повідомили про це у Держпродспоживслужбу. Відомо, що йогурти привозили у компанію "Пілот" у Харкові.

Зверніть увагу!  Камедь ріжкового дерева використовують як харчову добавку. Вона добре зберігає та передає смак різних ароматів продуктів. Проте є допустима норма вживання камеді для людини – 20 грамів на 1 кілограм ваги. Для людей, які мають проблеми з травленням, норма – ще менша.

У зверненні спеціалісти Держпродспоживслужби кажуть негайно вилучити шкідливі продукти, щоб вони не потрапили до супермаркетів. Якщо йогурти вже є на прилавках, то їх треба швидко прибрати та проінформувати протягом 2 днів.

Схожі випадки в Україні

  • На Харківщині 2 серпня виявили небезпечний сир. Його привозили з Туреччини, а виробником є фірма з Польщі – BEL POLSKA. Сир містив шкідливу добавку-стабілізатор. Держпродспоживслужба наказала вилучити товар.
  • 23 липня до "Метро" в Харкові привезли морозиво з отрутою Mars Wrigley Confectionery. У ньому знайшли оксид етилену – безбарвний газ для дезінфекції медичних шприців. Відомо, що смаколик виготовляли у Франції, до України він потрапив з Румунії. 
Автор: Марта Кушка