На Львівщині намагалися "злити" таємну інформацію оборонного підприємства
Джерело:Управління СБУ у Львівській області
СБУ блокувала витік таємної інформації з одного з оборонних підприємств Львівщини. Зловмиснику загрожує в'язниця.
"Злив" інформації викрили контррозвідники та слідчі УСБУ у Львівській області. Процесуальне керівництво проводила Львівська облпрокуратура.
До теми Збирали дані про військові розробки України: СБУ заблокувала агентурну мережу Росії
СБУ блокувала витік таємної інформації
Співробітники СБУ виявили спробу витоку інформації з оборонного підприємства на Львівщині. За даними слідства, Міноборони в межах реалізації однієї з таємних оборонних програм залучило можливості приватного підприємства.
Проте його керівництво не вжило необхідних заходів для охорони державної таємниці. Такі дії могли створити передумови до масштабного розголошення інформації з обмеженим допуском.
Зловмиснику оголосили підозру
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в розголошенні державної таємниці. Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 2 до 5 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці продовжують проводити розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини злочину.
Коротко про інші викриття СБУ
- Наприкінці січня 2021 року СБУ встановили особу командира розвідувально-диверсійної групи, який воював проти ЗСУ. Його засудили до 9 років у в'язниці.
- Співробітники СБУ 28 січня запобігли можливому терактові в Одесі, який хотів вчинити агент військової розвідки Росії. Він планував залучити виконавця, котрий повинен був пошкодити пам'ятник Героям Небесної Сотні, підпалити офіси волонтерів, які допомагають українським захисникам в зоні ООС тощо.
- 25 січня СБУ затримали чергового ворожого агента. Його завербували терористи з так званої "МДБ", які напряму підпорядковуються російській ФСБ.