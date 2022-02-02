"Слив" информации разоблачили контрразведчики и следователи УСБУ во Львовской области. Процессуальное руководство проводила Львовская облпрокуратура.

К теме Собирали данные о военных разработках Украины: СБУ заблокировала агентурную сеть России

СБУ блокировала утечку тайной информации

Сотрудники СБУ обнаружили попытку утечки информации из оборонного предприятия во Львовской области. По данным следствия, Минобороны в рамках реализации одной из секретных оборонных программ привлекло возможности частного предприятия.

Однако его руководство не приняло необходимые меры для охраны государственной тайны. Такие действия могли создать предпосылки для масштабного разглашения информации с ограниченным допуском.

Злоумышленнику объявили подозрение

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в разглашении государственной тайны. Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит от 2 до 5 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

В настоящее время правоохранители продолжают проводить расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства преступления.

Кратко о других разоблачениях СБУ