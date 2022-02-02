"Злив" інформації викрили контррозвідники та слідчі УСБУ у Львівській області. Процесуальне керівництво проводила Львівська облпрокуратура.

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СБУ блокувала витік таємної інформації

Співробітники СБУ виявили спробу витоку інформації з оборонного підприємства на Львівщині. За даними слідства, Міноборони в межах реалізації однієї з таємних оборонних програм залучило можливості приватного підприємства.

Проте його керівництво не вжило необхідних заходів для охорони державної таємниці. Такі дії могли створити передумови до масштабного розголошення інформації з обмеженим допуском.

Зловмиснику оголосили підозру

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в розголошенні державної таємниці. Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 2 до 5 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці продовжують проводити розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини злочину.

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