На Львівщині підліток на BMW протаранив маршрутку: є постраждалі
Джерело:поліція Львівщини
У місті Червоноград, що на Львівщині, 29 грудня сталася жорстка ДТП. Там підліток за кермом BMW врізався в маршрутку.
Це трапилося приблизно о 18:45, однак деталі правоохоронці розповіли вже наступного дня. Внаслідок інциденту було 2 потерпілих.
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Ніколи не отримував права
За даними поліції, юному водію 17 років і він є місцевим жителем. Слід зазначити, що він ніколи не отримував жодного водійського посвідчення.
Хлопець не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Там він врізався в автобус БАЗ. За кермом громадського транспорту був 43-річний мешканець Сокаля.
Автомобіль, який врізався в маршрутку / Фото Нацполіції
Постраждала пасажирка автобуса
Після аварії на місце негайно прибула швидка допомога. Лікарям довелося госпіталізувати 41-річну пасажирку автобуса, а також водій легковика. Наразі невідомо, яких саме травм вони зазнали.
Потерпілу пасажирку госпіталізували / Фото Нацполіції
Чи можуть когось покарати
Правоохоронці почали розслідувати цю аварію. Наразі справа має кваліфікацію: "Порушення правил безпеки дорожнього руху", однак яке призвело до травмувань середньої важкості.
Які можливі покарання:
- штраф від 3 400 до 8 500 гривень;
- виправні роботи на строк до 2 років;
- арештом на строк до 6 місяців;
- або обмеженням волі на строк до 3 років;
- позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Інша ДТП у цей день
У Дніпрі ввечері 28 грудня сталася вкрай жахлива аварія з трамваєм. Електротранспорт несподівано зійшов із рейок і збив жінку.
Пішохідка зазнала вкрай важких травм і загинула на місці події. Згодом оприлюднили відео цієї аварії.
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