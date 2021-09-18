Загинув від кулі окупанта: на Львівщині поховали Дем'яна Даниліва
18 вересня 2021 , 20:17Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Михайла Галущака
У селі Рудники, що на Львівщині, 18 вересня відбулося прощання з військовослужбовцем Дем'яном Данилівим. Він загинув на Сході України унаслідок атаки російських найманців.
Про те, що у Львівській області в останню путь провели загиблого на Донбасі бійця, у мережі повідомив заступник голови Стрийської районної ради Михайло Галущак.
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На Львівщині поховали Дем'яна Даниліва
У Рудниках попрощалися із захисником України й всіх нас – Дем'яном Данилівим,
– написав Галущак.
Нагадаємо, напередодні тіло 24-річного військового зустріли рідні та побратими на Львівщині.
У Рудниках поховали воїна Даниліва: Фото Михайла Галущака, Леся Леся Леся
Дем'ян Данилів: що відомо про загиблого воїна
- Загинув 24-річний український боєць 13 вересня у результаті обстрілу зі сторони російських бойовиків у Новоайдарському районі Луганської області. Чоловік отримав смертельне поранення в голову.
- Він служив у 57-й окремій мотопіхотній бригаді. Був старшим солдатом, командиром бойової машини – командиром відділення 17-го окремого мотопіхотного батальйону.
- У військового залишилися мати, троє братів і дві сестри.