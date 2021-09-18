Про те, що у Львівській області в останню путь провели загиблого на Донбасі бійця, у мережі повідомив заступник голови Стрийської районної ради Михайло Галущак.

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На Львівщині поховали Дем'яна Даниліва

У Рудниках попрощалися із захисником України й всіх нас – Дем'яном Данилівим,

– написав Галущак.

Нагадаємо, напередодні тіло 24-річного військового зустріли рідні та побратими на Львівщині.

У Рудниках поховали воїна Даниліва: Фото Михайла Галущака, Леся Леся Леся

Дем'ян Данилів: що відомо про загиблого воїна

Загинув 24-річний український боєць 13 вересня у результаті обстрілу зі сторони російських бойовиків у Новоайдарському районі Луганської області. Чоловік отримав смертельне поранення в голову.

Він служив у 57-й окремій мотопіхотній бригаді. Був старшим солдатом, командиром бойової машини – командиром відділення 17-го окремого мотопіхотного батальйону.

У військового залишилися мати, троє братів і дві сестри.

Важливо! Останнім часом російські найманці на Донбасі активізувалися. Він початку вересня внаслідок атак ворога загинули 5 захисників України, ще декілька десятків отримали поранення.