О том, что во Львовской области в последний путь провели погибшего на Донбассе бойца, в сети сообщил заместитель председателя Стрыйского районного совета Михаил Галущак.

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На Львовщине похоронили Демьяна Данылива

В Рудниках простились с защитником Украины и всех нас – Демьяном Даныливым,

– написал Галущак.

Напомним, накануне тело 24-летнего военного встретили родные и побратимы на Львовщине.

В Рудниках похоронили воина Данылива: Фото Михаила Галущака, Леся Леся Леся

Демьян Данылив: что известно о погибшем воине

Погиб 24-летний украинский боец 13 сентября в результате обстрелов со стороны российских боевиков в Новоайдарском районе Луганской области. Мужчина получил смертельное ранение в голову.

Он служил в 57-й отдельной мотопехотной бригаде. Был старшим солдатом, командиром боевой машины – командир отделения 17-го отдельного мотопехотного батальона.

У военного остались мать, трое братьев и две сестры.

Важно! В последнее время российские наемники на Донбассе активизировались. В начале сентября в результате атак врага погибли 5 защитников Украины, еще несколько десятков получили ранения.