Раненых воинов доставили в больницу. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.
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Где нарушали договоренности боевики:
- Вблизи Песков противник применял запрещенные минскими договоренностями минометы 120 калибра.
- В направлении Павлополя наемники дважды осуществили многочисленные обстрелы позиций позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Возле Катериновки противник стрелял из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
- В направлении Зайцевого оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и осуществили дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2.
- На Луганщине наши военные зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10". Он пересек линию разграничения.
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Боевики ранили гражданских в селе Иллирия
Отметим, что 16 сентября боевики обстреляли село Иллирия, на Луганщине. Таким образом они якобы проводили учения по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями. В результате обстрела есть пострадавшие среди гражданского населения.