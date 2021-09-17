На жаль, але Білорусь фактично втратила свою незалежність. Адже під час крайніх виборів тамтешня влада в особі невизнаного президента Олександра Лукашенка яскраво продемонструвала всю зневагу до принципів свободи та демократії.

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Жодна адекватна країна не визнала вибори, в яких офіційно переміг "бацька", легітимними. А це означає, що у Лукашенка зробили свій вибір – йти на повне зближення і подальше поглинання своєї країни Росією.

З Білорусі в Україну можуть спробувати прийти "зелені чоловічки"

Відповідно до цього, в нас з вами з'являється абсолютно новий можливий фронт, звідки у гості без запрошення можуть спробувати прийти "зелені чоловічки" та їхні, скажімо так, "однодумці".

У вересні проходять так звані спільні навчання Білорусі та Росії, які називаються "Захід-2021". Тож я хочу дещо роз'яснити для тих, хто не розбирається у військовій тематиці і не розуміє тих загроз, які несе така подія.

Подібні навчання проводилися у 2017 році. Тоді вся світова спільнота із деяким жахом спостерігала за російськими та білоруськими військовими маневрами, які проходили вздовж західного кордону Білорусі. На заході від наших сусідів розташовані:

Литва;

Латвія;

Польща.

Саме ці країни були окуповані Радянським Союзом. Тому там дуже добре пам'ятають, що таке "росіяни" і що буває, коли вони починають свої навчання.

Також їхню знервованість та стурбованість можна зрозуміти після нетривалого аналізу того, що включено до тих навчань. Росіяни і білоруси одразу попередили – мовляв, боятися немає чого, адже вони матимуть суто оборонний характер і Заходу не варто цим перейматися.

Десь я вже таке бачив. А, точно по Viasat History розповідали, що саме так Гітлер організовував свої перші анексії та окупації.

Фінал у 2017 був, як-то кажуть, показовий. Тож ці навчання "Захід-2021" теж, очевидно, націлені виключно на захист матінки Росії від лютого Заходу.

Дуже цікавим є той факт, що росіяни завжди заявляють дуже маленьку кількість військових, які беруть участь у навчаннях. Цифра у 2017 році і зараз є одна й та сама – 12 700 військових. Офіційно.

Зверніть увагу! Якщо цифра буде більше ніж 13 тисяч, то згідно з міжнародними домовленостями, на такі навчання покладається запрошувати міжнародних спостерігачів і наділяти їх дуже великими повноваженнями. Наприклад, контроль "театру військових дій" з повітря і проведення спонтанних бесід з військовослужбовцями.

Уявляєте собі щось подібне? От і я не уявляю. Саме тому Росія, проводячи свої навчання, не буде допускати жодної країни-члена НАТО. Адже Кремль, вочевидь, готується до війни з цим Альянсом, і не буде розкривати свій військовий потенціал та видавати стратегічні можливості своєї армії.

Президент України Володимир Зеленський дуже чітко підмітив один важливий факт, який я хочу зацитувати. "Вважаю, що може бути (повноцінна війна). Так і є. Мені здається, що 2014 рік був кроком вперед у цьому питанні з боку Росії і потім, завдяки українцям, кроком назад їх було зупинено", – наголосив він.

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Глава держави вважає, що це буде найбільшою помилкою Російської Федерації. Після цього ніколи не буде існувати сусідства Росії, України, Білорусі, тому що там на території є присутність Росії. Це найстрашніше, що можна уявити, але, на жаль, така ймовірність є.

Росія намагається залякати своєю бойовою потужністю

Весь світ розуміє, що саме робить Росія. Вона намагається залякати нас і Європу своєю бойовою потужністю. І якщо з європейцями це може вийти, то з українськими Збройними силами – навряд.

Наша армія, я переконаний, готова до будь-якого сценарію з боку Росії. Адже вже 8-й рік наші військові і добровольці на собі відчувають братерську любов росіян до українців.

Після навчань емоції стихнуть. Єдине, що буде непохитно продовжуватися – це український спротив російській агресії, очолювати який завжди будуть Збройні сили України. За що їм величезна подяка і шана.