Поранених воїнів доправили до лікарні. Медики оцінюють їхній стан як задовільний.

До теми Відкриті погрози й залякування: Росія проводить "навчання" і готується до нової війни

Де порушували домовленості бойовики:

Поблизу Пісків противник застосовував заборонені мінськими домовленостями міномети 120 калібру.

противник застосовував заборонені мінськими домовленостями міномети 120 калібру. В напрямку Павлополя найманці двічі здійснили численні обстріли позицій позицій з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

найманці двічі здійснили численні обстріли позицій позицій з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Катеринівки противник стріляв з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

противник стріляв з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. В напрямку Зайцевого окупанти відкрили вогонь з гранатометів різних систем та здійснили дистанційне мінування протипіхотними мінами ПОМ-2.

окупанти відкрили вогонь з гранатометів різних систем та здійснили дистанційне мінування протипіхотними мінами ПОМ-2. Також на Луганщині наші військові зафіксували проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10". Він перетнув лінію розмежування.

Зверніть увагу! В штабі ООС запевнили, що українські захисники дали відсіч противнику.

Раніше Бойовики знову обстріляли Щастя на Донбасі: поранено мирного жителя

Бойовики поранили цивільних у селі Іллірія

Зазначимо, що 16 вересня бойовики обстріляли село Іллірія, що на Луганщині. Таким чином вони начебто проводили тренування зі стрільби та управління вогнем з артилерійськими підрозділами. Внаслідок обстрілу є постраждалі серед цивільного населення.