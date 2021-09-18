Поранених воїнів доправили до лікарні. Медики оцінюють їхній стан як задовільний.
До теми Відкриті погрози й залякування: Росія проводить "навчання" і готується до нової війни
Де порушували домовленості бойовики:
- Поблизу Пісків противник застосовував заборонені мінськими домовленостями міномети 120 калібру.
- В напрямку Павлополя найманці двічі здійснили численні обстріли позицій позицій з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Біля Катеринівки противник стріляв з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
- В напрямку Зайцевого окупанти відкрили вогонь з гранатометів різних систем та здійснили дистанційне мінування протипіхотними мінами ПОМ-2.
- Також на Луганщині наші військові зафіксували проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10". Він перетнув лінію розмежування.
Раніше Бойовики знову обстріляли Щастя на Донбасі: поранено мирного жителя
Бойовики поранили цивільних у селі Іллірія
Зазначимо, що 16 вересня бойовики обстріляли село Іллірія, що на Луганщині. Таким чином вони начебто проводили тренування зі стрільби та управління вогнем з артилерійськими підрозділами. Внаслідок обстрілу є постраждалі серед цивільного населення.