На Львівщині родина з малою дитиною заблукала у лісі: їх шукали рятувальники

Під час прогулянки у лісі 7 листопада заблукала ціла родина – чоловік, дружина та їхня маленька донька. На щастя, рятувальникам вдалося їх розшукати.

Сім'я вирушила на прогулянку до скелі Кам'яний Триніг. Заблукалих знайшли приблизно за годину після виклику.

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У лісі заблукала родина

Приблизно о 17:30 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в лісі під час прогулянки до скелі Кам'яний Триніг заблукала сім'я – 41-річні чоловік і жінка та їхня 7-річна донька. Вони приїхали сюди з Бродів.

На щастя, із заблукалими був телефонний зв'язок. На пошуки родини виїхали бродівські рятувальники та оперативна група Золочівського райуправління. Також долучились працівники ДП "Бродівське лісове господарство".

Заблукалих знайшли на вершині однойменного пагорба Триніг о 18:27. Медичної допомоги ніхто з них не потребував.



Родина заблукала під час прогулянки / Фото ДСНС

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