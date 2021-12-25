На Львівщині стався вибух газу: дім рознесло на друзки

На Львівщині у суботу, 25 грудня, стався вибух газу у приватному житловому будинку. Він – повністю зруйнований.

Пресслужба ДСНС повідомила, що внаслідок вибуху постраждали 5 людей. Медики надають їм допомогу на місці інциденту.

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Деталі

Вибух стався в одноповерховому дерев'яному приватному житловому будинку у селі Ниновичі Червоноградського району. За попередніми даними, вибухнула газоповітряня суміш.

У результаті вибуху будинок зруйновано повністю,

– мовиться у повідомленні.

До роботи на місці інциденту залучили 8 людей від ДСНС та 2 одиниці техніки.

На Сицилії вибух "зніс" будинок

На острові Сицилія 11 грудня вибух газу фактично зруйнував житловий будинок.

Жертвами трагедії стали 3 людей.

Вибухова хвиля була настільки сильною, що обвалились три сусідні будівлі. На щастя, вони не були житловими.

Керівник пожежного підрозділу Джузеппе Мерендіно розповів, що причиною трагедії стало накопичення газу.

Тригером для вибуху могло стати будь-що. Зокрема, робота ліфту.

Дивіться відео про схожу жахливу трагедію в Україні – у Новій Одесі, що на Миколаївщині:

Допис ДСНС:

У Львівській області вибухнув газ у приватному житловому будинку

25 грудня о 11:50 до ДСНС надійшла інформація, що у с. Ниновичі Червоноградського району в одноповерховому дерев'яному приватному житловому будинку стався вибух (попередньо газоповітряної суміші). Внаслідок чого постраждали 5 осіб. На місці проводиться огляд потерпілих працівниками швидкої медичної допомоги.

В результаті вибуху будинок зруйновано повністю. Від ДСНС залучено 8 осіб та 2 одиниці техніки.