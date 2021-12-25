На Львівщині стався вибух газу: дім рознесло на друзки
Джерело:телеграм ДСНС України
На Львівщині у суботу, 25 грудня, стався вибух газу у приватному житловому будинку. Він – повністю зруйнований.
Пресслужба ДСНС повідомила, що внаслідок вибуху постраждали 5 людей. Медики надають їм допомогу на місці інциденту.
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Деталі
Вибух стався в одноповерховому дерев'яному приватному житловому будинку у селі Ниновичі Червоноградського району. За попередніми даними, вибухнула газоповітряня суміш.
У результаті вибуху будинок зруйновано повністю,
– мовиться у повідомленні.
До роботи на місці інциденту залучили 8 людей від ДСНС та 2 одиниці техніки.
На Сицилії вибух "зніс" будинок
- На острові Сицилія 11 грудня вибух газу фактично зруйнував житловий будинок.
- Жертвами трагедії стали 3 людей.
- Вибухова хвиля була настільки сильною, що обвалились три сусідні будівлі. На щастя, вони не були житловими.
- Керівник пожежного підрозділу Джузеппе Мерендіно розповів, що причиною трагедії стало накопичення газу.
- Тригером для вибуху могло стати будь-що. Зокрема, робота ліфту.
Дивіться відео про схожу жахливу трагедію в Україні – у Новій Одесі, що на Миколаївщині:
Допис ДСНС:
У Львівській області вибухнув газ у приватному житловому будинку
25 грудня о 11:50 до ДСНС надійшла інформація, що у с. Ниновичі Червоноградського району в одноповерховому дерев'яному приватному житловому будинку стався вибух (попередньо газоповітряної суміші). Внаслідок чого постраждали 5 осіб. На місці проводиться огляд потерпілих працівниками швидкої медичної допомоги.
В результаті вибуху будинок зруйновано повністю. Від ДСНС залучено 8 осіб та 2 одиниці техніки.