На Львівщині вантажівка на смерть збила пішохода

20 вересня 2021 , 12:10
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Джерело:

Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА

На трасі Київ – Чоп 19 вересня вантажівка Ford Cargo збила чоловіка. Внаслідок зіткнення він важко травмувався і помер.

Аварія трапилась неподалік міста Броди. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Чоловік загинув під колесами вантажівки

Смертельна ДТП сталася приблизно о 4:50 на трасі Київ – Чоп поблизу Бродів. Водій вантажівки Ford Cargo, 46-річний житель Коростеня, збив 59-річного жителя села Лагодів.

Чоловік отримав важкі травми й помер на місці аварії. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.

Коротко про останні подібні випадки в Україні

  • У Києві 20 вересня зіштовхнулись Volkswagen та Chevrolet. Перше авто влетіло у 22-річну дівчину, яка стояла на зупинці під парасолькою. На жаль, вона загинула на місці події.
  • У львівському парку імені Івана Франка 15 вересня велосипедист наїхав на жінку. Внаслідок зіткнення вони обоє важко травмувались і потрапили до лікарні.
  • У Буську 14 вересня ВАЗ збив 9-річну дівчинку. У той момент дитина переходила дорогу пішохідним переходом. На щастя, вона вижила.
  • На Волині 13 вересня на одному з підприємств трактор розчавив жінку. Вона отримала важкі травми й загинула.
  • У селі Бабухів, в Івано-Франківській області, 14 вересня водій автівки збив велосипедиста і втік. Для того, щоб затримати зловмисника, поліція вводила план "Перехоплення".
Автор: Ольга Котів