На Львівщині водій на смерть збив жінку: поліція розшукує втікача

Поліція розшукує водія, який 23 листопада скоїв смертельну ДТП на Львівщині. Він на смерть збив 51-річну жінку та втік з місця аварії.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка допоможе встановити обставини ДТП, просять зателефонувати на оперативну лінію 102. Також можна звернутися у найближчий підрозділ поліції.

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Водій втік з місця аварії

Смертельна ДТП трапилася о 19:10 на дорозі між селами Русилів та Балучин Золочівського району. Правоохоронці попередньо встановили, що водій невстановленого автомобіля збив 51-річну місцеву жительку.

Після аварії він поїхав геть. Внаслідок зіткнення постраждала отримала дуже важкі травми, які були несумісними з життям. Жінка загинула на місці події.

Правоохоронці проводять розслідування

У Ходорові 22 листопада водій BMW збив 62-річного чоловіка. Внаслідок аварії постраждалий отримав важкі травми та потрапив у реанімацію . Водій втік з місця події, однак правоохоронцям вдалося його оперативно розшукати.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів. Вони намагаються встановити особу водія, який скоїв ДТП, та місце перебування його автомобіля. Досудове розслідування триває.