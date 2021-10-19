На Львівщині вже 20 жовтня можуть оголосити локдаун

На Львівщині другий день поспіль фіксують високу кількість нових хворих на коронавірус. Водночас завантаженість лікарень становить 65%. Тож область зовсім скоро може перейти у червону карантинну зону.

Якщо ситуація з коронавірусом на Львівщині не зміниться, в області оголосять локдаун. Про це розповів керівник департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис.

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Львівщина 20 жовтня може перейти у червону зону

Згідно з постановою Кабміну, для введення червоного рівня епідемічної небезпеки потрібно, щоб в області 3 дні поспіль фіксували перевищення граничних показників принаймні двох з п'яти індикаторів:

кількість госпіталізованих хворих;

рівень зростання госпіталізацій;

завантаженість ліжок з киснем;

кількість ПЛР-тестів;

відсоток виявлених хворих.

Чемерис розповів, що на Львівщині спостерігають досить високий показник госпіталізації пацієнтів.

Якщо гранично допустимою нормою є 60 госпіталізацій на 100 тисяч населення, то в нас є далеко за 70. Крім того, уже другий день поспіль – 17 і 18 жовтня – ми перетинаємо граничну позначку 65% завантаженості ліжок з киснем,

– додав посадовець.

За його словами, якщо Львівщина подолає цю позначку і 19 жовтня, то державна комісія ТЕБ і НС може перевести область в червону зону.

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Лише 2,5% госпіталізованих – вакциновані

Чемерис зауважив, що також на межі допустимої норми, яка становить 20%, перебуває і кількість нових хворих на коронавірус. В останні 3 дні цей показник коливається між 18,5% та 19,6%.

Загалом, за словами посадовця, Львівщина вже досягла пікових показників весняної хвилі коронавірусу. До прикладу, 18 жовтня в області зафіксували 65 смертей від COVID-19, що є рекордним показником для будь-якого регіону України за час пандемії.

Чемерис додав, що зараз у стаціонарах лікарень області перебувають 2828 хворих, серед яких є лише 2,5% вакцинованих. Жителів Львівщини закликають щепитися. Вакцини в області є достатньо, а час роботи центрів вакцинації продовжили.



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Коротко про обмеження червоної зони

Червона карантинна зона передбачає суттєве посилення протиепідемічних обмежень в регіоні. Зокрема, закриття шкіл, університетів, ресторанів, кафе, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, непродовольчих магазинів і ринків, спортзалів тощо.

Також забороняють проведення концертів та спортивних змагань за присутності глядачів.

Окрім цього, в області можуть обмежити пасажирські перевезення.

Станом на 19 жовтня, обмеження червоної зони діють у Запорізькій, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.

Своєю чергою, Харківська, Житомирська, Луганська та Сумська області мають показники, достатні для оголошення локдауну.

У Львові з 18 жовтня посилили карантин . Відтепер невакциновані не зможуть відвідувати спортивні зали, кінотеатри та театри. Своєю чергою, ресторани, ринки, магазини й ТРЦ зможуть працювати, якщо усі працівники отримали щеплення проти коронавірусу або ж регулярно здають ПЛР-тест.



Адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу