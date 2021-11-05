Львівська блогерка-антивакцинаторка похизувалась, що ходить в заклади без COVID-сертифікату
Джерело:24 канал
Львівська блогерка Христина Галас розповіла, що ходить у заклади без COVID-сертифікату. Також вона похизувалась, що зробила манікюр, а також купила собі одяг.
Відповідне відео вона записала в сторіз в інстаграмі. Жінка розповіла, що вона купила речі та відвідала інші заклади без сертифікату про вакцинацію.
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Блогерка та фітнес-тренерка Христина Галас відвідує заклади без COVID-сертифікату та ПЛР-тесту
Вона розповіла, що поводила себе "як повноцінна вільна людина".
Я сьогодні (мовиться про 4 листопада – 24 канал) зробила вії, пообідала в веганському ресторані, хоча там не можна було невакцинованим й без сертифікату, зробила манікюр та купила собі одяг,
– розповіла блогерка.
Галас повідомила, що "як показала практика" отримати послуги в перукарні та поїсти в кафе "можна". Додала, що це вимагає більше часу, адже вона "витратила у кожному магазині чи салоні по 15 – 20 хвилин свого часу".
"У хорошій формі я ділилась, як можна й що не можна. Тому пообідала зі своїми подругами, з такими самими, скажімо так, однодумцями, як я", – заявила блогерка.
Львівська блогерка розповіла, що ходить в кафе без COVID-сертифікату: дивіться відео
Блогерка заявила, що нібито вона "нікого не агітує". Відомо, що жінка є відомою у Львові фітнес-тренеркою та має понад 17 тисяч підписників. Христина Галас проводить консультації людей, а також тренує їх. Відомо, що вона є веганкою та у ЗМІ активно розповідає про здорове харчування.
Жінка розповіла про напис на магазині у Львові / Скриншот з інстаграму galas_forever_young
Блогерка розповіла, що вона ходила у магазин Firefly's / Скриншот з інстаграму galas_forever_young
До речі, продуктові магазини, супермаркети та аптеки можна відвідувати без сертифікатів вакцинації та ПЛР-тестів. Натомість з 1 листопада у Львові всі відвідувачі кафе, ресторанів, промислових ринків, ТРЦ, салонів краси повинні мати з собою сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест (за 72 години до відвідування закладу).Зверніть увагу! 5 листопада міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що 93% госпіталізованих – не вакциновані від цієї хвороби. Майже всі тяжкі випадки, які потребують реанімаційних заходів – також не вакциновані. Саме завдяки вакцинації кожну годину в Україні рятують 10 життів.
Коротко про останні інциденти щодо порушення карантину
- Чимало інстаграм-блогерів обурюються, що зараз обмежують їхні права, оскільки щеплюватись вони не хочуть, а подорожувати і відробляти рекламу все ж потрібно. Але вони забувають, що звання "інфлюенсера" – це відповідальність і авторитетність, а людські життя – це не тільки перегляди у "сторіз".
- Раніше у Києві через збільшення кількості хворих найближчим часом можуть ввести червону зону карантину. У цей складний час київський заклад Nebos заявив, що приймає відвідувачів без "маски" та "вакцинації".
- До речі, 27 жовтня через недотримання карантинних правил у Львові призупинять роботу 11 закладів. Натомість іншим 4 закладам, які зачинили раніше, дозволили працювати. Адже вони виправили порушення.