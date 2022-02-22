Львівська облрада закликала до розриву дипломатичних відносини з Росією

Більшість депутатів облради підтримали заяву з засудженням визнання Кремлем створених Росією квазіреспублік. За цей документ 22 лютого проголосували політики під час позачергової сесії 22 лютого.

У заяві представники Львівської обласної ради закликали владу України до розриву дипломатичних відносин з Росією. Крім того, депутати вважають за необхідне закриття кордону з країною-окупантом, а також заборону ввезення будь-яких товарів з РФ.

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За прийняття документа проголосували всі депутати облради, які були присутні на засіданні.

Просять мешканців не купувати російські товари

У зверненні до влади України депутати Львівської облради підкреслили, що агресивні дії путінської Росії потребують негайної реакції з боку нашої держави.

Політики визнали, що Україна має закрити кордони для росіян, повністю розірвати будь-які дипломатичні відносини, а також заборонити введення на митну територію нашої країни всіх товарів, що походять з Російської Федерації.

В облраді закликали Верховну Раду прийняти законопроєкт щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораціонізм та українофобію, а також заморозити бізнес та власників-колаборантів в Україні.

Крім того, депутати звернулися до мешканців Львівської області із закликом не купувати товари, які було вироблено у Росії.

Звернулися також до міжнародної спільноти

Також у заяві окрему увагу приділили заклику до міжнародного товариства про запровадження реальних економічних санкцій проти Росії. Йдеться про блокування "Північного потіку-2", введення обмежень проти членів Держдуми та Ради Федерації, які проголосували за визнання ОРДЛО та персональні та секторальні санкції для російських громадян та економіки.



У нас один спільний ворог, проти якого ми маємо бути єдині. Тільки об'єднання зусиль може посилити обороноздатність нашої країни та забезпечити безпеку нашого регіону та кожного жителя України,

– підкреслили депутати.

Політики також закликали цивілізовані країни прийняти рішення про ембарго на російську нафту та газ.