Про це 22 лютого у фейсбуці написав Артем Шевальов. Він є членом ради директорів Європейського банку реконструкції та розвитку від України.

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Шевальов наголосив, що указ Путіна про визнання псевдореспублік – це кричуще порушення норм міжнародного права. З огляду на це, він звертатиметься до Ради директорів та Ради керуючих ЄБРР й вимагатиме негайно зупинити членство держави-агресорки у ЄБРР.

Є всі підстави розраховувати на серйозну підтримку інших акціонерів банку щодо цього питання,

– наголосив член ради директорів.

Коротко про процедуру виключення

Він пояснив, що посилатиметься на статті угоди про заснування ЄБРР. В одній з них вказано, що Рада директорів може розглянути припинення доступу члена до ресурсів банку, якщо він здійснює політику, не сумісну з метою установи, або у випадку надзвичайних обставин. Відповідні рекомендації передають Раді керуючих.

Там рішення має ухвалити більшість, але не менше, ніж дві третини керуючих, що представляють не менше, ніж дві третини загальної кількості голосів, на яку мають право члени.

Член, щодо якого ухвалюють таке рішення, автоматично перестає бути членом через рік, починаючи з дати призупинення (якщо його не поновлять у правах).

У період призупинення член втрачає усі права за договором про заснування банку, окрім права на вихід. Водночас за ним зберігаються всі його зобов'язання.

Європейський банк реконструкції та розвитку – це міжнародний фінансовий інститут з найвищим кредитним рейтингом. Там надають допомогу низці країн для проведення ринкових реформ.