Усе що відомо про переміщення військ на наших кордонах, їхню чисельність та фейкову "легітимізацію на Донбасі" – читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Нас чекає перемога, – міністр оборони Резніков звернувся до українських військових

Поява військ на кордонах України

Про те, що Росія стягує війська до українських кордонів, у західних ЗМІ писали ще в жовтні 2021 року. Відтоді маневри країни-агресорки викликають занепокоєння у міжнародних партнерів України.

Хоча варто зазначити, що тоді дії Росії порівнювали з тим, що відбувалося у квітні того ж року. Тоді Кремль також здійснював військові маневри під приводом навчань "Захід-2021". Однак дані розвідки свідчили про те, що Кремль готується до чогось серйознішого.

У листопаді того ж року західна розвідка говорила про те, що біля наших кордонів зосередили близько 90 тисяч військових. Крім того, західні ЗМІ говорили про 3 шляхи можливої агресії Кремля проти України. За даними видання Millitary Times, у Росії планувала наступ трьома шляхами:

з власної території;

з території Білорусі;

з території окупованого Криму;



Карта можливого наступу Росії, яку опублікували в листопаді 2021 року / Фото Millitary Times

Згідно з цими прогнозами, Кремль планує "затиснути в кільце" нашу країну.

Росія все заперечує

Очікувано, що в Кремлі одразу ж почали відхрещуватися від усіх агресивних намірів, про які говорив Захід. Спершу там використовували аргумент в стилі "ну в квітні не напали ж" і переконували, що війська стягнули виключно для навчань.

Потім у Москві риторика стала агресивнішою. Кремль почав обурюватися нібито безпідставним звинуваченням і заявляв про те, що має право проводити навчання на своїй території.

У січні та в лютому Росія оголосила про відведення частини військ від українських кордонів. Однак у Пентагоні США та в Міноборони Великої Британії забили на сполох – за даними їхньої розвідки, Кремль навпаки почав нарощувати свої війська.

Що відбувається на кордонах України зараз

За даними різних джерел, біля українських кордонів зосереджено понад 100 тисяч військових країни-агресорки. Під час виступу на безпековій конференції у Мюнхені Президент України Володимир Зеленський заявив, що біля наших кордонів зосередили 150 тисяч військових, водночас у США нарахували 190 тисяч солдатів країни-агресора.

У виданні CNN опублікували дані розвідки США, згідно з якими Кремль розгорнув поблизу наших кордонів 75% звичайних збройних сил – 120 батальйонно-тактичних груп зі 160 існуючих.

Крім того, країна-агресорка розгорнула 35 із 50 батальйонів протиповітряної оборони. Усі ці війська, як повідомляє ЗМІ, розташовані за 60 кілометрів від наших кордонів.

Приватна компанія Maxar 21 лютого опублікувала нові супутникові знімки з даними дислокації російських військ. Згідно з цими даними:

Більшість бойових підрозділів та допоміжного обладнання в Солоті відійшли, і по всьому району видно транспортні засоби та деякі колони бронетехніки.

Деяка техніка була також розгорнута на схід від сусідніх Валуйків на полі приблизно в 15 кілометрах на північ від кордону з Україною.

Ряд нових польових розгортань також спостерігається на північний захід від Білгорода, при цьому значна частина техніки та військ розташована в лісистих районах або поблизу.



Росія продовжує стягувати війська / Фото Maxar

ЗМІ почали пророкувати "дату вторгнення"

Ще від грудня багато західних ЗМІ бралися пророкувати "дату вторгнення" Росії до України. Першою було 25 грудня – 30-та річниця остаточного краху СРСР. І відтоді інформаційний простір рясніє "прогнозами".

Під час звернення 11 лютого президент США Джо Байден звернувся до американців, які перебувають в Україні із закликом про те, щоб вони негайно покинули територію нашої держави. Після цього почалася фактично паніка – десятки країн вдалися до такого ж кроку. Крім того, деякі країни почали перевозити своїх дипломатів з Києва до Львова, а їхні сім'ї – на батьківщину.



Байден закликав покинути Україну / Колаж 24 каналу

Такі заклики Байдена почали пов'язувати з тим, що вторгнення Росії от-от почнеться. Найбільш популяризованою датою початку нової агресії стало 16 лютого. На тлі панічних настроїв Президент України Володимир Зеленський оголосив цю дату Днем єднання.

Росія не почала вторгнення цього дня і в Кремлі уже спішили звинувачувати всіх і вся в брехні та наклепі, але 17 лютого країна-агресорка почала втілювати інший сценарій.

Загострення на Донбасі

Від 17 лютого на Донбасі російські найманці вдалися до жорстких обстрілів позицій українських військових. Якщо до цього дня порушень режиму тиші було десь у середньому в районі 10, то від цього дня кількість обстрілів зросла щонайменше у 6 разів.

Бойовики обстріляли Станицю Луганську, де снаряд влучив у дитячий садочок. Російські ЗМІ одразу ж запустили фейк про те, що нібито наші військові обстріляли окуповані території, але от дезінформація не вдалася – Станиця Луганська підконтрольна Україні. Після цього пропагандисти почали викручуватися і заявляли, що цей обстріл – нібито "постанова".

Російські найманці не випадково активізувалися у цей день. На тлі загострення і постійних обстрілів на Донбасі, з ініціативи Росії Радбез ООН зібрався на обговорення Мінських угод, де країна-агресорка традиційно звинувачувала офіційний Київ у нібито небажанні мирно врегулювати конфлікт.

Лише за 5 днів загострення бойовики 426 разів атакували українські позиції, унаслідок чого понад десяток наших захисників зазнали поранень, а четверо загинули.

Визнання бойовиків

Крім загострень та провокацій на Донбасі, Росія вирішила вдатися і до інших агресивних кроків. Увечері 21 лютого очільник Кремля Володимир Путін оголосив про визнання псевдореспублік бойовиків на тимчасово окупованих територіях України. Ця подія одразу викликала негативну реакцію міжнародної спільноти.

Однак того ж вечора Путін підписав накази про визнання, у яких є 2 найцікавіші моменти:

Не вказано, в яких межах "визнають" псевдореспубліки; Четвертий пункт передбачає введення російських військ для нібито "забезпечення миру".

На дії Кремля відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що Росія ще від 2014 року розміщує свої війська на тимчасово окупованій території Донбасу. Однак таким чином країна-агресорка зараз хоче "легалізувати" свій контингент.

Сьогоднішніми та можливими завтрашніми діями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року,

– підкреслив Зеленський.

Звернення Зеленського через визнання бойовиків: дивіться відео

Не все так добре для Кремля

Нещодавно російські військові в Ростовській області добряче повеселили українців. Країна-агресорка загрожує безпеці Європи та відкрито погрожує Україні, однак не могла впоратися з природою.

Відео, на яких російські танки застрягли в болоті, буквально розбурхали мережу.

Російські танки застрягли у болоті: епічне відео

Не минуло й двох днів, а мережу знову повеселила боротьба військ країни-агресорки з природою.

Російські танки знову не змогли перемогти болото: дивіться відео

Україна дасть достойну відсіч

Попри таку напругу для українців причин хвилюватися немає. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний наголосив, що наші захисники готові протидіяти ворогу, якщо він наважиться на атаку.

Для нас війна почалася у 2014 році, і ми пройшли її гарячу фазу. Ми, військові, добре знаємо і зробимо свою справу,

– підкреслив Залужний.

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до наших військових. Він наголосив, що попереду є серйозні випробування, але перемога за нами.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. По реакції світу на визнання Росією бойовиків ми бачимо, що жодні кроки Москви проти нашої держави не залишаться без відповіді. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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