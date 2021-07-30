Львівські патрульні врятували дівчину з Одеси: її коханий погрожував себе вбити

23-річна дівчина з Одеси зателефонувала до львівських патрульних і попросила допомогти. Вона розповіла, що її хлопець погрожує вкоротити собі віку. Чоловік уже порізав собі вени.

Патрульні зі Львова Олексій Левкут та Ірина Кисиличин відгукнулися на виклик і відшукали горе-коханця. Про це повідомили 29 липня.

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Погрожував, що помре

Молода жінка сказала, що її колишній хлопець погрожував скоїти самогубство. Вона повідомила, що не знає точної адреси. Але пам'ятає, який вигляд має будинок та під'їзд. Також зазначила, що це вулиця Олени Степанівни.

Олексію Левкуту та Ірині Кисиличин вдалося встановити точну адресу, за якою живе чоловік. І патрульні почали шукати його будинок.



Поліцейські зі Львова врятували дівчину з Одеси від колишнього хлопця / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Інколи виходив на зв'язок