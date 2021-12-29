Львівські травмпункти переповнені: приходять десятки жертв ожеледиці

У Львові 29 грудня з'явилася сильна ожеледь. Через це до травмпунктів почали звертатися десятки людей, які впали.

Детальніше про це розповіли у травмпункт 8-ї міської лікарні Львова. Також там перерахували травми, з якими найчастіше приходять пацієнти.

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Наскільки зросла кількість звернень

У травмпункті розповіли, що 29 грудня звернулися вже понад 30 пацієнтів. Це у два рази більше, ніж було днем раніше.

А ось за попередній тиждень до лікарні з різними травмами прибуло понад 2 сотні людей. Найбільше їх було в неділю – 43 особи.

Які травми є найчастіше

Найчастіше звертаються пацієнти з переломами передпліччя та кінцівок – верхніх і нижніх. Окрім цього зустрічаються пошкодження зв'язок гомілковостопного та колінного суглобів. А ось найрідше приходять травмовані, які мають множинні забої різних ділянок тіла.

Адреси травматологічних пунктів Львова:

Травматологічний пункт №1 на вулиці Виговського, 32. Туди можна звернутися за номерами – 0322 36 87 18; 0322 62 71 20.

Травматологічний пункт №2, що на вулиці Навроцького, 23. Телефоні номери – 0322 70 63 30, 0322 36 74 20.

Травматологічний пункт №3, який на вулиці Миколайчука, 9. Його номери – 0322 52 75 94, 0322 58 70 02.

Нетиповий заклик бути обережним

Навіть легке падіння може призвести до серйозних наслідків. Звертатися до лікаря потрібно, якщо після падіння відчули головний біль, нудоту, біль в суглобах або ж помітили пухлини на м'яких тканинах.

28 грудня скандальний священник ПЦУ з Полтави Олександр Дедюхін зробив одіозну заяву. Він застеріг українців і закликав берегти себе в негоду.

Проте набуло це розголосу через формат звернення. Отець оприлюднив фото опублікував селфі на фоні засніженого кладовища, де позував із сумним обличчям. У підписі він зазначив "ховати вас в таку погоду – приємного мало".



Що потрібно робити, коли ожеледиця / Інфографіка 24 каналу