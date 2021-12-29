Детальніше про це розповіли у травмпункт 8-ї міської лікарні Львова. Також там перерахували травми, з якими найчастіше приходять пацієнти.

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Наскільки зросла кількість звернень

У травмпункті розповіли, що 29 грудня звернулися вже понад 30 пацієнтів. Це у два рази більше, ніж було днем раніше.

А ось за попередній тиждень до лікарні з різними травмами прибуло понад 2 сотні людей. Найбільше їх було в неділю – 43 особи.

Які травми є найчастіше

Найчастіше звертаються пацієнти з переломами передпліччя та кінцівок – верхніх і нижніх. Окрім цього зустрічаються пошкодження зв'язок гомілковостопного та колінного суглобів. А ось найрідше приходять травмовані, які мають множинні забої різних ділянок тіла.

Адреси травматологічних пунктів Львова:

Травматологічний пункт №1 на вулиці Виговського, 32. Туди можна звернутися за номерами – 0322 36 87 18; 0322 62 71 20.

Травматологічний пункт №2, що на вулиці Навроцького, 23. Телефоні номери – 0322 70 63 30, 0322 36 74 20.

Травматологічний пункт №3, який на вулиці Миколайчука, 9. Його номери – 0322 52 75 94, 0322 58 70 02.

Зверніть увагу! Навіть легке падіння може призвести до серйозних наслідків. Звертатися до лікаря потрібно, якщо після падіння відчули головний біль, нудоту, біль в суглобах або ж помітили пухлини на м'яких тканинах.

Нетиповий заклик бути обережним

28 грудня скандальний священник ПЦУ з Полтави Олександр Дедюхін зробив одіозну заяву. Він застеріг українців і закликав берегти себе в негоду.

Проте набуло це розголосу через формат звернення. Отець оприлюднив фото опублікував селфі на фоні засніженого кладовища, де позував із сумним обличчям. У підписі він зазначив "ховати вас в таку погоду – приємного мало".