Священник та депутат Полтавської міської ради від партії "Європейська Солідарність" опублікував селфі на фоні засніженого кладовища. На ньому він позував із сумним обличчям.

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Дедюхін закликав українців бути обережними в негоду, бо хоронити їх у мороз та сніг – справа не дуже приємна.

Ви там бережіть себе, бо ховати вас в таку погоду – приємного мало,

– написав отець.

Реакція користувачів мережі

Користувачі мережі сприйняли такий допис Дедюхіна з гумором та позитивом:

"Дякую, отче, за настанову. І ви себе бережіть".

"А ще кажуть, що у медиків гумор специфічний, он як святі отці мочать".

"Падре, ото ви вмієте додати настрій! І вам, і вашій родині не хворіти".

"То ви Всевишньому передайте в молитвах нехай він змінює свої плани – кого коли забрати відповідно вашого робочого графіку".

"Аби ви, отче, були здорові. Вроді зовсім не смішна подія, але регочу з ваших слів".

Однак були й ті, що вважали такий допис недоречним: "Ви вважаєте це адекватно? Це гумор такий? Сміятися типу треба?".

Інші зашквари отця з Полтави

У 2017 році Дедюхін просив вірян виплатити його борг за автомобіль. Він запевняв людей, що автівка потрібна для роботи, а віддячитись обіцяв молитвами. Таке прохання віряни сприйняли двояко – хтось обурився, а інші навпаки вирішили допомогти отцю.

До речі, священник навіть дозволяв людям ловити покемонів у церкві, якщо вони придбають свічку.

У 2021 році Дедюхін зробив скандальну заяву через аборти. Він вважає, що у небажаній вагітності винні жінки: "С*ка не схоче, кобель не скоче". Крім того, отець-депутат назвав жінок інкубаторами.

Зверніть увагу! Єпархіальна Рада ПЦУ на Полтавщині назвала поведінку священника "неприйнятною". Через обурливий допис про жінок його на місяць відсторонили від богослужінь та заборонили писати у соціальних мережах до 6 вересня 2021 року.