Священник та депутат Полтавської міської ради від партії "Європейська Солідарність" опублікував селфі на фоні засніженого кладовища. На ньому він позував із сумним обличчям.

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Дедюхін закликав українців бути обережними в негоду, бо хоронити їх у мороз та сніг – справа не дуже приємна.

Ви там бережіть себе, бо ховати вас в таку погоду – приємного мало,
– написав отець.

Реакція користувачів мережі

Користувачі мережі сприйняли такий допис Дедюхіна з гумором та позитивом:

  • "Дякую, отче, за настанову. І ви себе бережіть".
  • "А ще кажуть, що у медиків гумор специфічний, он як святі отці мочать".
  • "Падре, ото ви вмієте додати настрій! І вам, і вашій родині не хворіти".
  • "То ви Всевишньому передайте в молитвах нехай він змінює свої плани – кого коли забрати відповідно вашого робочого графіку".
  • "Аби ви, отче, були здорові. Вроді зовсім не смішна подія, але регочу з ваших слів".

Однак були й ті, що вважали такий допис недоречним: "Ви вважаєте це адекватно? Це гумор такий? Сміятися типу треба?".

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