Священник та депутат Полтавської міської ради від партії "Європейська Солідарність" опублікував селфі на фоні засніженого кладовища. На ньому він позував із сумним обличчям.
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Дедюхін закликав українців бути обережними в негоду, бо хоронити їх у мороз та сніг – справа не дуже приємна.
Ви там бережіть себе, бо ховати вас в таку погоду – приємного мало,
– написав отець.
Реакція користувачів мережі
Користувачі мережі сприйняли такий допис Дедюхіна з гумором та позитивом:
- "Дякую, отче, за настанову. І ви себе бережіть".
- "А ще кажуть, що у медиків гумор специфічний, он як святі отці мочать".
- "Падре, ото ви вмієте додати настрій! І вам, і вашій родині не хворіти".
- "То ви Всевишньому передайте в молитвах нехай він змінює свої плани – кого коли забрати відповідно вашого робочого графіку".
- "Аби ви, отче, були здорові. Вроді зовсім не смішна подія, але регочу з ваших слів".
Однак були й ті, що вважали такий допис недоречним: "Ви вважаєте це адекватно? Це гумор такий? Сміятися типу треба?".
Інші зашквари отця з Полтави
- У 2017 році Дедюхін просив вірян виплатити його борг за автомобіль. Він запевняв людей, що автівка потрібна для роботи, а віддячитись обіцяв молитвами. Таке прохання віряни сприйняли двояко – хтось обурився, а інші навпаки вирішили допомогти отцю.
- До речі, священник навіть дозволяв людям ловити покемонів у церкві, якщо вони придбають свічку.
- У 2021 році Дедюхін зробив скандальну заяву через аборти. Він вважає, що у небажаній вагітності винні жінки: "С*ка не схоче, кобель не скоче". Крім того, отець-депутат назвав жінок інкубаторами.