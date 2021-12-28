Священник и депутат Полтавского городского совета от партии "Европейская солидарность" опубликовал селфи на фоне заснеженного кладбища. На нем он позировал с печальным лицом.

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Дедюхин призвал украинцев быть осторожными в непогоду, потому что хоронить их в мороз и снег – дело не очень приятное.

Вы там берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду – приятного мало,

– написал отец.

Реакция пользователей сети

Пользователи сети восприняли такое сообщение Дедюхина с юмором и позитивом:

"Спасибо, Отец, за наставление. И вы себя берегите".

"А еще говорят, что у медиков юмор специфический, вон как святые отцы мочат".

"Падре, вот вы умеете добавить настроение! И вам, и вашей семье не болеть".

"То вы Всевышнему передайте в молитвах пусть он меняет свои планы – кого когда забрать в соответствии с вашим рабочим графиком".

"Чтобы вы, отче, были здоровы. Вроде совсем не смешное событие, но хохочу от ваших слов".

Однако были и те, которые считали такое сообщение неуместным: "Вы считаете это адекватно? Это юмор такой? Смеяться типа надо?".

Другие зашквары отца из Полтавы

В 2017 году Дедюхин просил верующих выплатить его долг за автомобиль. Он уверял людей, что машина нужна для работы, а отблагодарить обещал молитвами. Такую просьбу верующие восприняли двояко – кто-то возмутился, а другие наоборот решили помочь отцу.

Кстати, священник даже позволял людям ловить покемонов в церкви, если они приобретут свечу.

В 2021 году Дедюхин сделал скандальное заявление из-за абортов. Он считает, что в нежелательной беременности виноваты женщины: "С*ка не захочет, кобель не вскочит". Кроме того, отец-депутат назвал женщин инкубаторами.

Обратите внимание! Епархиальный совет ПЦУ на Полтавщине назвал поведение священника "неприемлемым". За возмутительное сообщение о женщинах его на месяц отстранили от богослужений и запретили писать в социальных сетях до 6 сентября 2021 года.